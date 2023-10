Sainz: Aún no sabemos si ya mejoramos en degradación

Ferrari volvió a la pista después de dos semanas y el podio fallido en Suzuka, donde se encontraron por detrás del habitual Red Bull de Max Verstappen, pero también de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Uno de los aspectos positivos del fin de semana japonés fue la degradación de los neumáticos, que pareció menos feroz de lo habitual en los SF-23 que en carreras anteriores. La introducción de un nuevo fondo, probado en los entrenamientos libres tanto por Charles Leclerc como por Carlos Sainz parece haber contribuido a mejorar esta situación.

Para tener un feedback más real, Ferrari tendrá que esperar a más carreras para tener más datos y, por tanto, más certeza sobre la influencia real del nuevo fondo que, por cierto, fue promocionado por ambos pilotos hace quince días en Suzuka.

"Hay que tener cuidado con estas cosas [la mejora de la degradación de los neumáticos en Suzuka], porque en Japón introdujimos un nuevo fondo. Es algo grande y es complejo hacer un juicio final sobre algo así, que es tan importante. Definitivamente es demasiado pronto para hacer un juicio, aunque las cosas fueron mejor en términos de degradación y gestión de los neumáticos. Quiero tomarme más tiempo para obtener datos más definitivos y ver si realmente es así. Aún quedan algunas carreras y esperamos que las cosas sigan así".

"En Suzuka la degradación de los neumáticos era alta, pero al mismo tiempo las 2 paradas lo hacían todo más fácil porque podíamos disminuir la vida de los neumáticos. Nuestro mayor problema es la vida de los neumáticos más que la degradación, y en una carrera con 2 paradas en boxes puedes gestionar todo mejor que en una carrera con una parada en boxes en la que sólo tienes que hacer 2 stints. Dicho esto, hemos progresado mucho. También hemos trabajado mucho en la gestión de los neumáticos aprovechando lo que el coche nos permite hacer. Esperemos que las cosas puedan mejorar y lo hemos hecho a lo largo de esta temporada".

Hablando del nuevo fondo, Sainz explicó por qué después de su éxito en Marina Bay se encontró por detrás de Charles Leclerc durante todo el fin de semana del Gran Premio de Japón. El viernes, condicionado por una serie de pruebas de cara al futuro, fue el día decisivo para Carlos, lo que le llevó a terminar sexto en la carrera.

"Creo que el hecho de ver a Leclerc por delante de mí en Japón no se debió a la introducción del nuevo fondo. Disfruté del fin de semana y creo que el problema empezó el viernes, cuando probé diferentes cosas en el coche. Normalmente a lo largo del año los viernes siempre hemos preparado el coche para la calificación y la carrera, mientras que en Suzuka hicimos varias pruebas para intentar que el coche fuera más manejable y se acercara más a mis preferencias."

"Desafortunadamente no conseguimos hacer todo lo que nos hubiera gustado. Incluso en la calificación me costó más, pero luego en la carrera volví a ser fuerte. Sé lo que tenemos que hacer para los próximos fines de semana. Puede que el planteamiento que teníamos no dé sus frutos este año, pero puede ser bueno a medio y largo plazo. Decidimos probar ciertas cosas en Suzuka por el tipo de pista que es y por lo que tenemos que afrontar en las próximas semanas. Sé lo que funcionará y lo que no. En la F1 de hoy, especialmente con tan pocos tests disponibles, ese es el enfoque que tienes que tener si quieres probar ciertas cosas para la temporada y para el futuro".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz Foto: Ferrari

Uno de los principales temas del día está relacionado con los bordillos en Qatar. En la primera edición estuvieron en el centro de la polémica por dañar más de un neumático. Ahora, sin embargo, han sido calificados como "peores" por algunos pilotos (como Yuki Tsunoda) y Sainz dio su opinión al respecto.

"¿Los bordillos pueden ser un problema? Depende de muchos factores. De los límites de la pista, pero hay que tener en cuenta que conducimos coches muy anchos, tenemos poca visibilidad. Creo que aquí tendremos que hablar más de los límites de la pista que de los destructivos bordillos".

Para hacer las cosas más difíciles estará el calor, que se espera este fin de semana como una variable adicional que hará que el gran premio sea menos predecible de lo habitual, además del formato que incorpora el sprint del sábado entre Shootout y Sprint Race.

"Creo que será un caso extremo que espero que no se repita en el futuro. Obviamente, los organizadores han programado la carrera en los mejores días posibles, pero yo siempre he sufrido con el calor y desde luego ésta no será una carrera cómoda desde ese punto de vista, en absoluto. Sin embargo, no estoy preocupado, porque en Singapur hizo mucho calor, pero de todas formas lo hice bien.

"Además del calor también hay otras cosas importantes como el nuevo asfalto. Estos días he podido ver que está muy sucio, nadie ha conducido en él desde 2021. Es una especie de pista desconocida y será importante trabajar muy bien en los Libres 1. Habrá muchos retos que afrontar este fin de semana."

Por último, Sainz comentó las posibilidades de Ferrari de lograr un buen resultado en el trazado de Lusail.

"Todos hemos visto cuáles son las peculiaridades de nuestro coche. Pasamos de ganar en Singapur a sacar 40 segundos a los líderes en Suzuka. No es fácil para nosotros este año intentar encontrar un compromiso entre las curvas medio rápidas como en Suzuka. Es uno de nuestros puntos débiles esta temporada. Tenemos que conseguir el máximo. Si somos séptimos, tenemos que traerlo a casa. Si estamos en el podio, tenemos que subir al podio. Creo que normalmente nos va bien en circuitos rápidos, así que espero que compense donde nos cuesta", concluyó Carlos.