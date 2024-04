Las pequeñas diferencias observadas entre los equipos durante la sesión de clasificación para el Gran Premio de Japón del sábado provocarán cierta frustración en los protagonistas que sientan que han estado cerca de una posición más alta en la parrilla, dado hasta qué punto un margen ínfimo puede dar lugar a un domingo mucho más complicado. Otros, en cambio, acogerán con alivio la optimización de sus prestaciones el sábado por la tarde en Suzuka.

Este es precisamente el resumen que podría hacerse de la sesión de clasificación de Carlos Sainz, que se clasificó cuarto en parrilla, por detrás de los dos Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez, que monopolizan la primera fila, y del McLaren de Lando Norris, que promete ser una dura oposición en la carrera del domingo.

Con su tiempo a 0.485s de la pole, Sainz sólo puede considerarse afortunado por no haber sido superado por sus más inmediatos perseguidores, empezando por Fernando Alonso, que se quedó a sólo 0.004 segundos, y Piastri, Hamilton y Leclerc, ¡todos a una décima del dúo español !

"Hemos visto que no teníamos el ritmo del primer día y pensábamos que sería un fin de semana más difícil, pero hemos dado un buen paso adelante en la calificación", dijo Sainz al bajarse de su Ferrari. "Es sólo que Lando [Norris], con dos décimas de ventaja estaba en tercera posición... ¡eso es demasiado en Suzuka ! Normalmente, las diferencias aquí son muy, muy estrechas y sí, dos décimas era demasiado", continuó el piloto que se sintió aliviado de ver al McLaren finalmente más cerca. "Hice algunas vueltas muy buenas en la calificación. Estoy contento con mi rendimiento. Es sólo que siempre es un circuito en el que el Ferrari no es el coche más rápido. Y sabemos por qué. Ya llegará".

Sainz lamenta una sensación todavía imperfecta en el habitáculo de su coche, con el pedal del acelerador que no le da la sensación óptima. "He tenido que conducir durante la sesión con un problema. Tienes que dejar de pensar en ello, era sólo un pedal blando, no había riesgo. Era sólo una sensación rara".

Lucha con McLaren por el ritmo de carrera

Por detrás de los Red Bull, que parecen tener una ventaja de rendimiento este fin de semana en Japón, Sainz espera superar al McLaren de Norris en carrera en primera instancia.

"Hemos tenido mejor ritmo de carrera [que McLaren] este fin de semana, pero no sé si eso será bueno o malo", dijo basándose en sus observaciones de los entrenamientos libres.

"Espero que podamos luchar con ellos en la carrera, porque en la calificación fue imposible. En la carrera, sería genial tener una batalla por el podio entre Lando y yo, Fernando, los Mercedes detrás. Creo que será una batalla interesante por el podio. Creo que los Red Bull están desafortunadamente en una categoría diferente : en asfalto más rugoso, a velocidades medias, están justo por delante en términos de carga aerodinámica y... se puede ver por el tiempo por vuelta".