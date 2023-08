Sainz: Ser piloto de Ferrari es "mentalmente muy exigente

Ganador de su primer Gran Premio de Fórmula 1 hace un año, Carlos Sainz sufre ahora más como parte de una Scuderia Ferrari a la que le cuesta ganar. Su tercera temporada con los colores del Cavallino Rampante sigue sin registrar poles ni podios, pero el piloto español se siente en su mejor momento.

A Carlos Sainz se le ha rumoreado a veces con un futuro lejos de Maranello, con el proyecto Audi por ejemplo, pero siempre lo ha negado, y aún no ha iniciado conversaciones contractuales, a pesar de que su contrato expira al final de la próxima temporada. De momento, ser piloto de Ferrari sigue siendo para él "un sueño " que exige mucho tanto dentro como fuera del coche.

"Ferrari es un lugar fabuloso", explica a la web oficial de la Fórmula 1. " Hay tifosi en todos los circuitos, y hay más apoyo que para cualquier otro piloto. En cada Gran Premio es casi como estar en casa, porque hay aficionados de Ferrari en todo el mundo. También es cierto que es exigente, es un equipo en el que es muy exigente mentalmente porque hay más presión alrededor. Tenemos muchos patrocinadores y muchos eventos a los que asistir. Tienes que estar en la cima de tu carrera, creo, para estar plenamente involucrado como piloto de Ferrari. Creo que estoy en esa fase. Aún soy muy joven, pero también tengo experiencia, y la estoy aprovechando al máximo".

"Estoy muy orgulloso, sobre todo de haber llegado a un equipo como Ferrari y de vestirme de rojo cada fin de semana. No lo doy por hecho, porque sé lo difícil que es y lo que significa, lo mucho que me ha costado llegar hasta aquí, el sacrificio y el esfuerzo que he tenido que hacer. Pero ahora intento disfrutarlo al máximo, vivir mi sueño sin perder la concentración y seguir mejorando. Siempre me esfuerzo por progresar como piloto y como ser humano".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Alessio Morgese

Como para cualquier piloto que ha alcanzado este nivel, su entorno es de vital importancia. El entorno de Carlos Sainz, que incluye a un padre con un impresionante historial en el automovilismo, es tan importante como cuando empezó a competir.

"Tengo mucha suerte de tener un padre que es doble campeón del mundo de rallies, y que me ha enseñado mucho sobre la vida y el automovilismo, y en particular sobre la actitud que hay que tener", explica el piloto, que actualmente es séptimo en el campeonato. "Si quieres ser Campeón del Mundo algún día, o bueno en lo que quieras hacer, sus experiencias te sirven de ejemplo. Las utilizo todo lo que puedo. Con 28 o 29 años, sigue enseñándome cosas y dándome buenos consejos".

"Como ha pasado el tiempo, estar hoy en Ferrari, vivir este sueño, todo es bueno, no me puedo quejar. Pero también se debe a la forma en que he estado bien rodeado, y obviamente gracias a mi propio esfuerzo, mi propio talento, mi propia forma de hacer las cosas. Y espero que lo mejor esté por llegar".