Tras un fin de semana de reposo después de su operación de apendicitis en Arabia Saudí, Carlos Sainz llegó a Australia con la esperanza de volver a subirse al coche y recuperar esas sensaciones "clásicas" al volante de su SF-24.

Como había anticipado en la víspera, su intención era tomar parte en la carrera, pero también había mencionado que no correría riesgos innecesarios, apartándose en caso de que el dolor resultara demasiado agudo.

Evidentemente, al término de dos sesiones de entrenamientos libres, después de una semana de reposo absoluto tras la operación en la que no ha podido entrenar como lo hace habitualmente, salvo algunos pequeños ejercicios, el cansancio le está pasando factura. Además, el español optó por soluciones alternativas para evitar forzar la zona donde fue operado, añadiendo alguna esponja blanda bajo los cinturones para reducir la presión sobre el cuerpo.

Al término de la primera jornada, el balance que hace Sainz es sin embargo positivo, por mucho que le haya pesado físicamente el esfuerzo. El madrileño ha terminado a más de cuatro décimas del liderato de su compañero Charles Leclerc, pero en general se ha mostrado satisfecho teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba la semana pasada.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Me siento bien, obviamente estoy cansado después de los entrenamientos libres. No estoy al cien por cien físicamente, pero siento que he completado un buen día. Si alguien me hubiera dicho hace una semana que podría haber hecho todas las sesiones de entrenamientos libres sin mayores problemas, me habría sentido muy feliz. Así que estoy muy contento con cómo ha ido. Obviamente necesito una buena noche de sueño y una buena recuperación para mañana. Pero sí, me siento bien", dijo el piloto del Cavallino Rampante al final de la sesión.

Al no haber podido realizar su clásico programa de entrenamiento entre simulador y ejercicios, Sainz intenta redescubrir los límites tanto del coche como de su cuerpo. El suyo ha sido un programa en el que ha intentado redescubrir esas sensaciones paso a paso y, con más vueltas a sus espaldas, la esperanza es seguir mejorando mañana para aspirar a un buen resultado en la calificación.

"Creo que Charles ha sido especialmente rápido hoy. Por mi parte, por supuesto, voy paso a paso y he podido coger el ritmo, no al límite del coche ni al límite de mí mismo, pero creo que con más vueltas y cogiendo un poco más de confianza con el coche, seré más rápido mañana."

"Y espero poder luchar por la pole con él contra todos los demás, porque creo que estará muy reñida. En la FP1 vimos lo cerca que estábamos todos. Creo que en la FP2 hemos dado un buen paso adelante. Pero creo que la clasificación de mañana será más parecida a la FP1 y todos estaremos más cerca", añadió Sainz.