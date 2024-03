Sainz: Buena clasificación, pero podíamos luchar por la pole

Carlos Sainz no pudo ocultar su decepción al término de la clasificación del Gran Premio de Bahréin. No tanto por el resultado, dado que el piloto de Ferrari saldrá cuarto en la primera carrera de la Fórmula 1 2024, sino por la forma en que ha madurado su sesión.

La pole de Max Verstappen y Red Bull confirmó los pronósticos realizados en vísperas de la carrera, pero la sensación hoy era que el SF-24 podría haber tenido potencial para aspirar a batir al RB20 del tricampeón del mundo, sobre todo después de que Charles Leclerc hubiera logrado quedar por delante de él en la Q2.

En el mejor momento, en la Q3, los dos coches de Maranello no acertaron, pero en particular el del español, que no sólo se vio superado por el holandés y su compañero de equipo, sino también por el Mercedes de George Russell, con quien compartirá la segunda fila de la parrilla en Sakhir.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Fue el hecho de que Sainz no encontrara el típico paso que suele materializarse en la Q3 lo que le molestó: "Todos esperábamos que Max se llevara la pole, pero es cierto que después de las tandas de Q1 y Q2 sentí que estaba luchando por ella. Luego, por alguna razón que todavía no entiendo, no encontramos esas dos o tres décimas que normalmente encontramos en la Q3", dijo Carlos a los micrófonos de Sky Sport F1.

De momento, el de Ferrari es incapaz de darse una explicación a esta situación, que curiosamente comparte con su compañero de box. Si él repitió el tiempo de la Q2, Leclerc ni siquiera lo consiguió y es una verdadera lástima, porque el monegasco se habría hecho con la pole repitiendo su tiempo del segundo segmento.

"He hecho una vuelta muy conservadora en la Q2 para guardar ese juego de neumáticos para la carrera y sin forzar el coche al máximo he hecho 1'29"5. Luego en la Q3, cuando apreté para hacer una buena vuelta, hice 1'29"5 otra vez. Hay algo que tenemos que solucionar, porque ha sido una buena clasificación, pero la Q3 no ha ido perfecta", concluyó Sainz.