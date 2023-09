Sainz admite "somos el tercer equipo en Japón; McLaren por delante"

A casi un segundo de la cabeza y a tres décimas de su compañero de equipo. Después de las dos poles conquistadas entre Monza y Singapur, Suzuka representa casi un duro despertar para Carlos Sainz. Sin embargo, el español cree que hay razones detrás de su complicado sábado japonés, que no sólo residen en las características de la pista, sino también en la forma en que se preparó para el fin de semana.

Antes de llegar a Suzuka, Ferrari era muy consciente de que esta pista pondría a prueba algunas de las peculiaridades del SF-23, sobre todo en el primer sector, para luego intentar compensarlas con el rendimiento del motor en las largas rectas y una buena manejabilidad en las curvas lentas. Sin embargo, se esperaba que las curvas largas y rápidas pusieran a prueba el coche, que sacó más de tres décimas a los McLaren y alrededor de medio segundo al poleman Max Verstappen.

Precisamente por eso, Carlos Sainz explicó que había dedicado parte del viernes a experimentar con la puesta a punto para encontrar algo más de lo habitual: "Es un planteamiento que era necesario, porque quería probar algunas cosas para este circuito para encontrar algo para las curvas más rápidas y largas que hay en Suzuka. Sabemos que ese tipo de curva es uno de nuestros puntos débiles y sabíamos incluso antes de venir aquí que sería un circuito más difícil".

"No ha sido lo mejor para mi fin de semana y mi preparación para la clasificación, pero sabemos que no es que una vuelta mucho mejor o mucho más limpia me hubiera dado más, los McLaren están delante, los Red Bull están delante y será difícil batirles", explicó Sainz antes de profundizar en cuál era su plan de preparación para la carrera.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Esta mañana y ayer intenté cambiar varias cosas en la puesta a punto y el equilibrio, para intentar que el coche estuviera en otras condiciones. Pero no funcionó y tuvimos que volver a una puesta a punto más básica que conozco, pero obviamente no tuve mucho tiempo para coger ritmo y eso afectó a mi fin de semana en general, pero aún así estoy contento de haber probado estas cosas."

"Charles hizo una vuelta muy rápida, pero en mi última vuelta no hice un primer sector especialmente limpio, lo que acentuó la diferencia. Pero ha sido una o dos décimas más rápido todo el fin de semana, estaba un poco distraído probando tantos reglajes diferentes y no conseguía coger el ritmo", añadió el español.

En cuanto a la diferencia acumulada por los dos McLaren, Sainz sugirió que el hueco en el primer sector había pesado mucho y que, saliendo detrás, será mucho más difícil detenerles mañana.

"Un poco de todo. Especialmente el primer sector con las curvas rápidas, McLaren es casi como Red Bull en esa sección. Mientras que nosotros somos más rápidos en las rectas y en las curvas lentas. Creo que McLaren debería ser al menos una décima más rápido también mañana, lo que en 50 vueltas es mucho, aunque una décima parece poco. Pero con el undercut quizá podamos tener una oportunidad, todo puede pasar".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, choca con Alex Albon, Williams FW45, mientras Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, aprieta a Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, en la hierba y Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el campo. 1 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, el resto de la parrilla mientras se desarrollan los incidentes de contacto en el pelotón. 2 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se retira de la carrera 3 / 34 Foto de: Mark Sutton Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se retira de la carrera 4 / 34 Foto de: Mark Sutton Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, en boxes 5 / 34 Foto de: Mark Sutton Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 6 / 34 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45 7 / 34 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45 8 / 34 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23 9 / 34 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 10 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 11 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, por delante de Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 12 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 13 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 14 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, lucha con Lance Stroll, Aston Martin AMR23 15 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, lucha con Lance Stroll, Aston Martin AMR23 16 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, en boxes 17 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, sale de boxes tras una parada 18 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, el resto de la parrilla. 19 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, salen de boxes mientras los comisarios barren la pista 20 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Liam Lawson, AlphaTauri AT04, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 21 / 34 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, persigue al pelotón 22 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Las consecuencias de una colisión entre Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Alex Albon, Williams FW45, en la salida. 23 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Liam Lawson, AlphaTauri AT04, Alex Albon, Williams FW45, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, chocan en la salida. 24 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla al chocar Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Alex Albon, Williams FW45. 25 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14 26 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 27 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23 28 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 29 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 30 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri 31 / 34 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 32 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45 33 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Alex Albon, Williams FW45, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 34 / 34 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images