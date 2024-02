Sainz tranquilo sobre su futuro: "sé lo que valgo, no tengo miedo"

"Estoy bien, no te preocupes". Sudadera azul, voz aparentemente muy tranquila, Carlos Sainz transmite confianza. Apenas han pasado unos días desde el anuncio de Ferrari de que ha quedado excluido de los planes de futuro de la Scuderia, y la primera oportunidad de hablar en público llegó ayer en el circuito de Cremona, con motivo de la presentación de la línea de karts CS55 que Sainz ha creado en colaboración con el grupo OTK.

Carlos salió a pista con su kart para dar una serie de vueltas, y después se dejó escuchar por SkySport.

"No, no estoy decepcionado", dejó claro inmediatamente, "viviendo a Ferrari desde dentro ya sabía varias cosas y me preparé con el equipo en vista de los futuros cambios. Pero, como ya he dicho, no quiero pensar en otra cosa que no sea darlo todo en la temporada que tenemos por delante con Ferrari. Estoy tranquilo, sabemos que tenemos por delante una temporada muy importante. Este será mi último año con Ferrari, así que quiero hacerlo lo mejor posible: también me estoy entrenando con los karts para dar lo mejor de mí cuando esté en pista".

Será un inicio de mundial atípico, y esto Sainz no lo oculta en sus palabras. "Seguro que no es la mejor sensación para empezar la temporada, pero en el momento en que me ponga el casco en Bahréin y salga a pista, la única sensación que voy a sentir es la voluntad de ir cada vez más fuerte, con el objetivo también de ganar el Mundial".

"En mi carrera siempre he progresado", continuó Carlos, "mejorando cada año. Esta siempre ha sido y será mi filosofía, y será la misma este año, tendré 30 años en 2024, pero me siento más joven y motivado que nunca.

Carlos Sainz, OTK Kart Group

El reto estará en la pista, pero paralelamente Sainz y su dirección tendrán que trabajar de cara a un futuro que de momento no está definido. Un aspecto que no parece preocupar a Carlos, gracias también a un mercado que le ofrece varias oportunidades.

"Soy consciente de lo que valgo como piloto y por eso cuando miro al futuro estoy muy tranquilo. Seguro que vendrán cosas buenas, pero por ahora mi objetivo es dar lo mejor de mí con Ferrari.

La atención, al menos en el futuro inmediato, está puesta en Bahrein y en la primera cita de la temporada. Una cita que Sainz ha preparado de forma diferente a la de temporadas pasadas.

"Sí, he tenido un invierno diferente al habitual: he cambiado de equipo técnico y he modificado mi preparación, estoy haciendo más trabajo cardiovascular y he vuelto al ciclismo. Del mismo modo, también haré todos los entrenamientos que pueda en karts y en coche, que es lo que más me gusta".