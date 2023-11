Sainz molesto porque FIA no le ha perdonado la sanción en Las Vegas

El emblemático fin de semana de carreras de F1 en Las Vegas tuvo un comienzo turbulento después de que la primera sesión de entrenamientos se suspendiera con bandera roja a los ocho minutos y la FP2 se retrasara 2h30 mientras se tomaban medidas para cementar 30 tapas de válvulas de agua en el trazado después de que una fuera levantada por Esteban Ocon y luego atropellada por Sainz.

El fuerte impacto en la parte inferior del SF-23 obligó a Ferrari a construir un nuevo chasis y a cambiar el motor de combustión interna, el acumulador de energía y la electrónica de control.

Sainz ha revelado que el golpe contra el objeto también dañó su asiento, ya que sufrió un impacto en el cuello y la espalda. El español dijo: "Estoy bien. He tenido un golpe bastante fuerte en la espalda y en el cuello después del incidente.

"Desafortunadamente, obviamente un chasis, la unidad de potencia, la batería, incluso mi asiento quedó dañado tras el incidente, lo que supuso un gran esfuerzo por parte de todos los mecánicos y el equipo para montar un coche completamente nuevo para la FP2 que me permitió completar la sesión, lo que fue en mi opinión un esfuerzo heroico."

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Como Ferrari tuvo que montar un tercer paquete de electrónica de control de la temporada para superar los dos permitidos, se le ha impuesto automáticamente una penalización de 10 posiciones en la parrilla para la carrera del sábado por la noche.

Los comisarios, que se cree que han pasado más de dos horas navegando por las normas para buscar una vía de escape, querían exculpar al equipo de cualquier infracción. Su veredicto señalaba: "Si tuvieran autoridad para conceder una excepción en lo que consideran en este caso circunstancias atenuantes, inusuales y desafortunadas, lo habrían hecho, pero el reglamento no permite tal acción".

Sainz consideró que esta incapacidad del reglamento deportivo para compensar situaciones de "fuerza mayor" demuestra que la F1 y la FIA aún pueden mejorar en "muchos aspectos".

"Estaba bastante emocionado y optimista. Desgraciadamente, cuando terminó la sesión, el equipo me comunicó que me penalizaban con 10 puestos en la parrilla por algo en lo que no había tenido culpa".

"Obviamente, esto ha cambiado por completo mi mentalidad y mi opinión sobre cómo va a ir el fin de semana a partir de ahora. Pueden imaginaros lo decepcionado e incrédulo que estoy con la situación. No me verán muy feliz este fin de semana.

"Lo que ha pasado hoy para mí es un ejemplo muy claro de cómo se puede mejorar este deporte en muchos aspectos. La FIA, los equipos, las reglas... esto podría aplicarse claramente como fuerza mayor para que no me penalizaran.

"Pero de alguna manera siempre hay formas de empeorar la situación para un individuo. En este caso, me ha tocado pagar el precio".