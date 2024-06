McLaren tiene ahora el mejor paquete de la Fórmula 1 y no está sufriendo las fluctuaciones que incluso Red Bull está soportando, considera Carlos Sainz de Ferrari.



Mientras que Lando Norris fue derrotado por la victoria del Gran Premio de España, el ritmo que fue capaz de mostrar mientras se acercaba al ganador Max Verstappen destacó el progreso que ha hecho su equipo.



Y para Sainz, el hecho de que el MCL38 de McLaren no parezca tener grandes debilidades -algo de lo que ni siquiera Red Bull puede presumir debido a sus problemas con los bordillos- eso sitúa a la escudería de Woking en lo más alto de su lista de los mejores coches.



"Creo que, honestamente, el coche más consistente ahora mismo es un McLaren", explicó Sainz, cuyo equipo se quedó fuera del podio en Barcelona.



"Creo que Red Bull está teniendo problemas en ciertos circuitos. Lo mismo que nosotros. McLaren es rápido en todas partes. Son rápidos a baja velocidad. Fue así en las curvas tres y nueve. Fueron los más rápidos en la curva cinco.



"Así que no veo que McLaren tenga ningún punto débil ahora mismo. Para mí, Red Bull sigue estando ahí arriba. Pero McLaren es rápido en todas partes, lo cual es bastante impresionante".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Lando Norris, McLaren F1 Team, 2ª posición, rocía champán en celebración a Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 3ª posición. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images





El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que no tenía ninguna duda de que Verstappen habría sido derrotado de la victoria en España si Norris no hubiera caído a la tercera posición al principio y perdido tiempo detrás de George Russell.



"Creo que si Lando hubiera tenido la posición en pista, habría sido difícil vencerlo hoy", dijo. "Quiero decir, estaba tan cerca entre los dos, que estaban 18 segundos [15 segundo en realidad] por delante del resto del campo.



"Así que yo diría que Lando ha surgido de la manada como el aspirante más consistente."



Cuando se le preguntó si sentía que McLaren tenía realmente el coche más rápido, Horner dijo: "Creo que McLaren parecía rápido, y ciertamente al final de los stints, que es algo que hemos visto en un par de carreras ya. Así que su degradación parece ser buena.



"Ese fue un poco contrarrestado por la estrategia y el solapamiento en la vida de los neumáticos. Pero tuvimos suficiente para hacer el trabajo".

El propio McLaren es un poco más circunspecto acerca de cómo se comparan las cosas con Red Bull, ya que el jefe del equipo Andrea Stella consideró que en el mejor de los casos los dos equipos estaban totalmente igualados.



"Creo que el ritmo de carrera fue muy, muy similar", explicó. "El hecho de que nosotros fuéramos más rápidos al final se debe a que teníamos neumáticos más frescos. El hecho de que él fuera más rápido al principio es porque estábamos detrás de Russell.



"Pero casi parecería que el gran equilibrio de rendimiento que tuvimos en la calificación, la paridad de rendimiento - casi se transfirió a la carrera, donde normalmente tienes algunas variaciones en función de cómo interactúas con los neumáticos.



"Pero en una pista que es tan exigente con los neumáticos, tan exigente con la aerodinámica - es realmente una buena noticia para el progreso que hemos hecho con el rendimiento del coche."

Con información de Ben Hunt