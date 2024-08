La cuenta atrás que separa a Carlos Sainz de su salida de Maranello y Ferrari comenzó en enero y se acerca paso a paso a la línea de meta conforme se llega al Gran Premio de Abu Dhabi.

El español, por tanto, pondrá fin a su experiencia con el Cavallino Rampante tras cuatro temporadas en las que logró ganar su primera carrera, en Silverstone, y repetir en dos ocasiones más pese a atravesar momentos muy difíciles ligados al rendimiento de los monoplazas más que a su capacidads como piloto.

Entre el fin de semana del Gran Premio de Holanda y el de Monza, donde Carlos recibirá por última vez el cariño de la afición de Ferrari, el piloto madrileño habló en los micrófonos de DAZN España comentando la que será su despedida de la escudería de Maranello.

"Lo que me llevo de estos cuatro años en Ferrari son las tres victorias, mi primera victoria en Fórmula 1 en Silverstone, los grandes momentos en Singapur y Melbourne".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Erik Junius

"Y por eso creo que también es importante para mí disfrutar de estas últimas carreras sin tener otras preocupaciones en mente, porque en la vida nunca sabes lo que puede pasar después. Haber sido piloto de Ferrari y serlo en las últimas carreras de esta temporada es algo que voy a disfrutar al máximo y aprovechar al máximo."

Sainz se permitió algunos comentarios relacionados con su despedida de Ferrari. La relación entre las partes no ha sufrido ninguna fisura. Simplemente, la llegada de uno de los dos pilotos más laureados de la historia de la Fórmula 1 -Lewis Hamilton- ha cambiado el juego. Esto, sin embargo, no deja rencores en Carlos, que no cierra la puerta a un posible regreso en el futuro.

"Quizá lo más difícil de explicar es que no hay nada que no funcionara con Ferrari. Es simplemente que había un siete veces campeón del mundo [Hamilton] que decidió que la última parte de su carrera deportiva la pasaría en Ferrari y en ese sentido yo fui un poco sacrificado."

"Dejo Ferrari con buenos resultados, con una buena relación tanto con Fred [Vasseur] como con Charles [Leclerc]. Creo que hicimos un buen equipo, conseguimos victorias, podios juntos, una buena relación con todos los ingenieros, con los aficionados. Por lo tanto, nunca puedes cerrar la puerta a un equipo como Ferrari, teniendo en cuenta que aún me quedan cinco o diez años de carrera".