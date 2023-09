Sainz culpa a la parada de pits de perder ante Hamilton en Japón

De ayer a hoy, para Carlos Sainz, nada ha cambiado: saliendo sexto, terminó el Gran Premio de Japón en la misma posición. Pero las cosas son iguales sólo en apariencia.

En clasificación, el piloto madrileño de Ferrari tuvo no pocas dificultades, incluso en comparación con su compañero Charles Leclerc. Hoy, sin embargo, Sainz ha conseguido cuajar una buena actuación tanto en ritmo de carrera como en su capacidad para gestionar los neumáticos en una pista tan compleja en este aspecto como Suzuka.

La salida de Sainz ha sido brillante y gracias a ello ha podido escalar hasta la quinta posición, justo por detrás de su compañero de equipo Leclerc. En ese momento Carlos pudo mantener un buen ritmo y ocupar con firmeza la quinta posición, hasta la parada en boxes que, debido al momento elegido por el muro de boxes de Ferrari, le hizo perder la posición con Lewis Hamilton.

Sainz intentó la remontada y consiguió colocarse detrás del Mercedes de un George Russell con problemas de neumáticos (debido a la única parada en boxes que realizó), pero Hamilton cruzó la meta con menos de un segundo de ventaja sobre él, relegándole a la sexta posición. Una pena para él y para Ferrari, que perdió así la oportunidad de recuperar más puntos a Mercedes en el Campeonato de Constructores.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz Fotografía de: Andy Hone / Motorsport Images

"Creo que hemos hecho una muy buena carrera, hemos mostrado un buen ritmo", dijo Sainz al final del Gran Premio de Japón. "Es una pena lo que ha pasado en la segunda parada en boxes con Lewis adelantándonos".

"Pasé de estar un segundo por delante de él a estar ocho segundos por detrás después de la parada en boxes y fue una pena. Pero me he sentido muy bien al volante del SF-23 durante toda la carrera. Salí fuerte, hice una buena salida. En general puedo decir que estoy contento".

El aspecto que hizo más feliz a Sainz fue el ritmo de carrera. Las dificultades que tuvo ayer en la clasificación quedaron anuladas por el buen rendimiento del SF-23 número 55. Luego, cuando tuvo que gestionar los neumáticos, lo hizo a la perfección, como suele ser uno de sus puntos fuertes al volante.

"Después de la difícil clasificación de ayer, he vuelto a mi buen ritmo, he tenido un buen ritmo, he gestionado muy bien los neumáticos. Ha sido bueno volver a ser competitivo hoy después de la clasificación de ayer y creo que he hecho buenas carreras en el último periodo. Ahora tendremos algo de tiempo para recargar las pilas y volver a la lucha en Qatar", concluyó el ganador del Gran Premio de Singapur.