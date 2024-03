La cara de Carlos Sainz al final de la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia es a la vez sorprendente y evidente. Sorprendente porque no pudo ocultar un estado físico imperfecto tras la operación de apendicitis a la que se sometió hace apenas 15 días, pero también es sorprendente porque, a pesar de todas las dificultades, estará entre los dos Red Bull y no su compañero Charles Leclerc.

Sainz, sobre todo en la jornada de ayer, parecía tener dificultades para pilotar el SF-24 como hay que hacerlo, es decir, al límite. Hoy, sin embargo, ha sido otra historia. Las primeras señales llegaron en los Entrenamientos Libres 3 de esta mañana, pero en la calificación el piloto madrileño de Ferrari estuvo extraordinario.

Nada que hacer contra un Max Verstappen que remontó justo en el momento más oportuno, pero haber dejado atrás a todos los demás es para Carlos motivo de orgullo, sobre todo por el dolor al que se enfrenta cuando se sube al cockpit de su Cavallino.

"Han sido un par de semanas realmente difíciles", dijo Sainz tras la calificación. "También estuve en cama unos días, pero al final conseguí estar ahí e incluso hoy estoy en primera fila. Cuando he visto que estaba en las primeras posiciones en la clasificación casi no me lo podía creer, ha sido muy duro, pero estoy muy satisfecho y contento de correr con los Red Bull."

"Al principio, ayer, estaba un poco oxidado, pero luego conseguí recuperar velocidad y encontrar mi ritmo y me siento realmente bien en el coche".

Turno tras turno, Sainz ha logrado superar perfectamente cada sesión hasta el momento, pero la carrera no se compondrá de unas cuantas vueltas consecutivas, sino de 58 pasadas por la línea de meta a alta intensidad, especialmente con un Ferrari competitivo en ritmo de carrera en caso de que confirme lo positivo mostrado ayer y durante la mañana de hoy.

"No voy a mentir, realmente no estoy en perfectas condiciones cuando conduzco, pero creo que puedo hacer toda la carrera. Y mientras pueda hacerlo, sin demasiado dolor.... Está claro que es difícil. incómodo, pero no tengo demasiados dolores y voy a empujar".