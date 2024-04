Ferrari confirmó ser la segunda fuerza en este inicio de temporada al llevarse a casa otro podio, el cuarto consecutivo, gracias a Carlos Sainz. El piloto madrileño, que salía en cuarta posición, tardó poco en demostrar cómo y cuánto mejor era su ritmo que el de Lando Norris, que salía tercero junto a él.

Durante la carrera, especialmente en el primer y tercer stints (realizados con Medio y Duro respectivamente), Sainz mostró un ritmo muy competitivo. Es cierto que aún no es lo suficientemente bueno como para batir a los Red Bull en las condiciones de pista encontradas este fin de semana, pero la desventaja en Suzuka se redujo a la mitad en comparación con la del año pasado.

Un pequeño consuelo, pero que debe servir de punto de partida para seguir con confianza esta temporada: cuando vuelvan a presentarse oportunidades como la de Melbourne, Ferrari sabrá aprovecharlas.

"Tuve una buena carrera, para ser honesto, porque fue bastante dura con la degradación, pero de repente llegaron las nubes, la degradación bajó mucho y de repente pensé que quizás una parada podría ser más rápida y cambiamos a la segunda", dijo el de Ferrari al final de la carrera de Suzuka.

"Hoy he tenido que adelantar a muchos coches y adelantar era difícil, como siempre en Suzuka: tienes que pasar la última chicane para entrar bien en la primera curva. He conseguido completar mis maniobras, pero ha sido duro ahí fuera".

Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Con una última parada bastante más tarde que la mayoría de sus rivales, la carrera de Sainz pareció comprometida por unos momentos. En cambio, el buen ritmo del SF-24 marcado con el número 55 le llevó a adelantar rápidamente a los Mercedes, luego al McLaren de Norris, y finalmente al gemelo rojo de Leclerc, que a su vez realizó una excelente carrera por ritmo.

"Sinceramente, pensaba que era posible, pero que sería muy difícil volver a la cuarta o tercera posición. Fue muy difícil adelantar a los Mercedes en el segundo stint y seguir a los demás. Sabía que necesitaba un gran delta de velocidad para acercarme a Lando y Charles y al final lo hemos conseguido. He sido rápido con el neumático duro. Me ha gustado mucho la forma en que el neumático duro me ha dado buenas sensaciones para empujar y he podido hacer mis movimientos y conseguir el podio".

La próxima carrera programada tendrá lugar en China, que regresa al calendario tras varios años de ausencia principalmente por motivos relacionados con la pandemia del COVID-19. También será el primer fin de semana con el formato Sprint, por lo que una incógnita adicional que, sin embargo, no parece asustar a Sainz.

"Creo que será un fin de semana difícil para todos. Correr al sprint en una pista en la que no hemos estado desde hace cinco años, con una sola carrera, será un reto. Puede que incluso esté reasfaltada, así que será un buen reto. Sí, vamos a tener un buen par de semanas para seguir entrenando y recuperándonos y luego volveré a China a tope".