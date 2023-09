Sainz: "Emocionante pole. Mañana lucharé por la victoria"

Carlos Sainz volvió a poner a Ferrari en la pole position. Y lo hizo en la mejor pista posible, Monza, sede del Gran Premio de Italia, ante la afición del Cavallino Rampante.

El madrileño firmó la segunda pole de su carrera marcando un gran tiempo al final de la Q3, en el último intento posible, con un crono de 1'20"294 nacido sobre todo de un excelente parcial, de récord. 13 milésimas más rápido que un todavía fenomenal Max Verstappen, pero esta vez no lo suficiente para hacerse con la pole de salida en suelo italiano.

Sainz se impuso no sólo al favorito Verstappen, sino también a su compañero Charles Leclerc, que nunca había sido batido en clasificación por su compañero en el trazado de Brianza. Una doble satisfacción que se hizo aún más dulce al llegar a la recta de meta para las entrevistas de ritual, esta vez ante la afición de Ferrari.

"Sinceramente ha sido una clasificación muy intensa, sobre todo en la Q3. Todos estábamos al límite. En la última vuelta sabía que tenía margen en Ascari y Parabolica. En la última vuelta intenté darlo todo para conseguir la pole y lo conseguimos".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Cuando Carlos cruzó la meta en su último intento en la Q3, el rugido del público que había acudido a ver la clasificación y a apoyar a los coches rojos era ensordecedor. El piloto lo escuchó e intentó expresar con palabras las emociones que sentía.

"Se me puso la piel de gallina en cuanto crucé la línea de meta y miré a la multitud. No he dejado de tenerla desde que los vi. Pero la verdad es que es así cada vez que salimos del hotel y llegamos a la pista. Siempre hay vítores, ruido, cariño para nosotros. Aliento de apoyo. Y esas son las mejores sensaciones para un piloto".

Red Bull parte mañana como favorito. Normal, para un monoplaza que hasta ahora ha sido capaz de ganar todas las carreras disputadas en el Mundial de Fórmula 1 2023. Sin embargo, Sainz ha declarado sin dudarlo que hará todo lo posible para intentar mantener su posición en la salida e intentar ganar delante de su afición. No será fácil. De hecho, casi podría convertirse en una hazaña. Pero las sensaciones que ha experimentado hoy le han llevado a ser menos cauto de lo habitual.

"Nuestro primer objetivo para mañana es acabar en el podio. Mañana haré todo lo posible por mantener la primera posición. Intentaremos hacer una buena salida, hacer un primer stint y luchar con Max. Normalmente es muy rápido, pero haré todo lo posible para mantener mi posición", concluyó el madrileño.

