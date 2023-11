Sainz: "Salimos demasiado tarde y dejamos ir una oportunidad"

Carlos Sainz no ha podido pasar del octavo puesto en la sesión de clasificación, pagando una diferencia de más de un segundo y dos décimas respecto a la pole y casi un segundo redondo respecto a su compañero de equipo. Sin embargo, el español no se fija tanto en la diferencia con la cabeza, sino en el contexto general y en la sensación de no haber realizado el potencial que creía tener.

Con las temperaturas bajando y el viento aumentando, sólo había una pequeña ventana de tiempo en la que registrar el tiempo decisivo, esos primeros instantes de la Q3 en los que era crucial encajar todas las piezas del puzzle para ganar una buena posición en parrilla.

Sin embargo, tras terminar quinto en la Q2, Carlos Sainz cree que Ferrari perdió una oportunidad al decidir salir demasiado tarde al inicio de la última tanda. De hecho, el piloto madrileño ocupaba la octava posición en la cola que se había formado en el pit lane, no sólo por detrás de su compañero de equipo, sino también de Lando Norris. La necesidad de dejar un hueco para distanciarse de sus rivales le llevó entonces a perder mucho tiempo, tanto que para cuando Leclerc comenzó su vuelta, Sainz aún estaba en la curva 12.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

"Hemos tenido mala suerte con el clima, hemos sido uno de los últimos coches en salir de boxes, con los neumáticos fríos, las temperaturas bajando, la lluvia entrando y el viento aumentando en intensidad, hemos tenido mala suerte hoy. El ritmo en la Q2 no era malo. Obviamente es decepcionante porque hemos salido muy tarde y hemos perdido una oportunidad", explicó Sainz al final de la calificación, subrayando su amargura por el resultado de hoy, que le obligará a empezar el Gran Premio desde la cuarta fila.

Para remarcar el concepto, el madrileño también señaló que los dos pilotos que salieron tras él, es decir, Óscar Piastri y Sergio Pérez, ocuparán la novena y décima posición en la parrilla del domingo, aunque cabe destacar que ambos no registraron tiempo debido al trompo del piloto de McLaren: "Yo estaba en octava posición en la cola para salir y me he clasificado octavo, los que iban detrás de mí han acabado noveno y décimo. Estaba claro que cuanto más tarde salías, más lenta era la pista, no era lo ideal", añadió el piloto del Cavallino Rampante.