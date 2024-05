Carlos Sainz termina contrato al final de esta temporada después de que Ferrari decidiera sustituirle por Lewis Hamilton para 2025 y todavía está sopesando sus opciones. Se sabe que Sauber le ha hecho una lucrativa oferta para unirse a la escudería en su transición a Audi a partir de 2026.

Sin embargo, todo apunta a que la escudería suiza quiere que Sainz tome una decisión lo antes posible (se cree que a finales de este mes). Si el español no acepta para entonces, se cree que buscará otras opciones, incluido Esteban Ocon.

Sainz tiene que sopesar si la opción de Sauber es la adecuada para él en esta etapa de su carrera, ya que hay posibles vacantes en Red Bull y Mercedes para el próximo año que sin duda ofrecerían una propuesta más competitiva.

Sin embargo, cada vez parece más probable que Mercedes opte por Andrea Kimi Antonelli, mientras que Red Bull está más cerca de mantener a Sergio Pérez un año más.

Está claro que Sainz no quiere perder la oportunidad de conducir en Red Bull y Mercedes si quedaran vacantes, pero tampoco puede arriesgarse a quedarse sin nada si espera y pierde la oportunidad de Audi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, en bicicleta Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

La situación parece bastante complicada, pero Sainz dijo antes del Gran Premio de Mónaco que estaba muy tranquilo con las cosas y que sentía que no había peligro de perder lo que era mejor para él.

"Entre bastidores sé más", dijo. "Tienes los rumores y todo eso, pero no te preocupes, no voy a dejar escapar nada.

"Voy a poner todas las opciones sobre la mesa y tomar la decisión correcta. Sólo puedo decir que, una vez que abra mi mente, todo sucederá muy rápidamente. Se trata de reunir todo lo que siento que necesito en mi próximo nuevo contrato".

Sainz dijo que todavía no tenía nada decidido en su cabeza, y que no se había fijado un calendario para tomar una decisión.

"Todavía no me he decidido", dijo. "No sé dónde voy a correr el año que viene. No tengo plazos fijados y no sé hacer plazos.

"Pero puedo decirte que, con una decisión tan importante en esta etapa de mi carrera, que quiero tener todas las demás cartas sobre la mesa para tomar la correcta y pensarlo detenidamente.



"Estoy a punto de cumplir 30 años este año y el próximo proyecto es un proyecto que realmente quiero que funcione y ver cómo va. Así que me voy a dar todo el tiempo que necesite".