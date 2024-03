De operado a... Smooth Operator en tan solo un instante. De hecho, son dos semanas y 58 vueltas. Carlos Sainz ha devuelto la victoria a Ferrari, llevándose la victoria en el Gran Premio de Australia, tercera prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024.

A estas alturas Carlos ya le tiene cogido el truco. El año pasado impidió que Red Bull ganara todas las carreras de la temporada al llevarse la victoria en Singapur. Este año repitió en Melbourne y lo hizo en un precario estado físico, tras dos semanas en las que trató de recuperarse de la operación a la que fue sometido en Yeda hace dos semanas por una apendicitis que le hizo perderse la carrera de Arabia Saudí.

De la cama del hospital al escalón más alto del podio, con la guinda del pastel en la vuelta 2 gracias a un adelantamiento clave sobre Max Verstappen (que más tarde se retiró por un fallo en los frenos de su RB20). El resto fue gestión de neumáticos, excelente ritmo y una victoria nunca tan merecida.

"Ha sido una buena carrera", dijo el piloto madrileño al final. "Me he sentido muy bien en todo momento, aunque estoy un poco tieso la verdad, no ha sido muy fácil desde el punto de vista físico. Pero siempre he podido gestionar el ritmo, los neumáticos. Ha sido una carrera dura, pero estoy contento y orgulloso del trabajo realizado por el equipo y estoy orgulloso de haber ganado con Charles segundo, porque eso demuestra lo mucho que hemos trabajado y lo loca que es la vida. Conseguí el podio en Bahréin, luego la apendicitis en Jeddah y la victoria de vuelta. Una montaña rusa, pero estoy exultante. A estas alturas recomendaría a todo el mundo que se operara de apendicitis.... (bromea)".

Sainz se dio cuenta pronto de que tenía la oportunidad de intentar el ataque a Verstappen. "En la primera vuelta tuve la impresión de que podía mantenerme cerca de Max y luego usar el DRS a partir de la segunda vuelta, porque es muy efectivo aquí".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Mark Horsburgh / Motorsport Images

"Max, al principio de la segunda vuelta, perdió terreno entre las curvas 2 y 3. En ese momento he intentado adelantarle y en cuanto le he pasado he visto que empezaba a tener problemas de frenos. Estaba muy decepcionado, porque imagino que habría sido una buena lucha con él en la pista por la victoria, pero estoy contento por la victoria. Max ya ha ganado mucho. Estoy contento de volver a subir a lo más alto del podio".

Desde los Libres 3, Sainz sabía que tenía un ritmo muy competitivo. Los adelantamientos a Max y su abandono tras unos kilómetros permitieron al madrileño gestionar a la perfección su SF-24, y la ausencia de banderas rojas hizo el resto.

"Diría que sabía que podía ganar desde la segunda vuelta. Ayer ya sabía que tenía ritmo y que podía gestionar los neumáticos de la mejor manera posible. Siempre existía el riesgo de una bandera roja o un Safety Car. Siempre lo tuve en mente, porque siempre puede pasar aquí en Melbourne. Lo siento mucho por George (Russell, que tuvo un fuerte accidente en la curva 6 en la última vuelta), espero que esté bien. Pensé que había sido una mala caída. Pero ganar, llegar al final.... ha sido precioso.