Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Horarios y cómo ver la clasificación del GP de Sao Paulo F1 2026 en TV y streaming en Latinoamérica

Guía completa para el sábado del GP de Sao Paulo 2026: horarios de FP3 y clasificación, dónde ver en vivo por TV y streaming en Latinoamérica.

Luis Ramírez

Editado: 6 nov 2026, 19:49

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli fue el más veloz de la FP2 con un tiempo de 1m10.763s siendo el único competidor en meterse por debajo del 1m11 en el circuito de Interlagos, esto lo coloca como uno de los favoritos para la sesión de clasificación del sábado, una jornada donde se esperan lluvias durante el día y lo cual podría cambiar la dinámica.

Lando Norris y Max Verstappen se ubicaron en segundo y tercero.

El piloto argentino Franco Colapinto cerró un sólido viernes logrando un top 10 en la FP1 y una posición 11 en la FP2 superando a su compañero Pierre Gasly.

En el caso del piloto mexicano Sergio Pérez, el integrante de Cadillac solo rodó en la segunda tanda luego de prestar su coche a Colton Herta en la primera sesión para que consiguiera los puntos de su superlicencia.

¿Cómo funciona la actividad del sábado en un Gran Premio de Fórmula 1?

El sábado se consolida como el día más determinante de un fin de semana de carrera. La sesión arranca con la tercera práctica libre, una tanda de 60 minutos crucial donde los equipos realizan los últimos ajustes a una sola vuelta antes de la prueba de fuego.

Pocas horas después se pone en marcha la clasificación oficial, el momento definitivo dividido en Q1, Q2 y Q3 que establece al ganador de la pole position y el orden exacto de salida para el domingo.

¿Cómo es la clasificación de la Fórmula 1 en 2026 y cuántos autos se eliminan?

El reglamento deportivo de la FIA para la temporada 2026 conserva el formato histórico en tres segmentos (Q1, Q2 y Q3), manteniendo la duración de cada tanda: 18 minutos para la Q1 (con un intervalo de 7 minutos), 15 minutos para la Q2 (con un descanso de 8 minutos) y 12 minutos para la definición del top 10 en la Q3.

El cambio clave para 2026 está en el umbral de eliminación. Aunque la norma contempla una base para 20 autos, la regla ajustó el corte al contar con una parrilla ampliada de 22 monoplazas, por lo que la cifra de eliminados aumenta a 6 pilotos al terminar la Q1 y otros 6 al concluir la Q2.

Así se distribuye la sesión de clasificación con 22 monoplazas en pista:

Sesión Duración Autos en pista (parrilla de 22) Eliminados al cierre Clasificados a la siguiente ronda Puestos definidos en la parrilla Q1 18 minutos 22 6 más lentos 16 P17 a P22 (según sus mejores tiempos en Q1) Q2 15 minutos 16 6 más lentos 10 P11 a P16 (según sus mejores tiempos en Q2) Q3 12 minutos 10 Ninguno N/A P1 a P10 (según los tiempos finales de Q3)

Al igual que en campañas anteriores, los registros cronometrados se borran por completo al pasar de fase. Ningún tiempo establecido en la Q1 o Q2 se conserva para las rondas subsecuentes, obligando a los pilotos a buscar una vuelta limpia en cada tanda.

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¿Cuál es la longitud del circuito José Carlos Pace, sede del GP de Sao Paulo de la F1 2026?

El Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, mide 4.309 kilómetros por vuelta y tiene 15 curvas. Tiene la característica de ser una de las pistas que se corre en contra del sentido de las manecillas del reloj.

La carrera de São Paulo se disputa a 71 vueltas, para una distancia total de 305.879 kilómetros.

Lewis Hamilton posee la vuelta más rápida en la historia de la F1 en Interlagos: 1m07.281s, establecida en la clasificación del Gran Premio de Brasil de 2018 con Mercedes.

¿Dónde ver la clasificación del GP de Sao Paulo de F1 2026 en México, Argentina y el resto de Latinoamérica?

Te presentaos la guía de los servicios de televisión y streaming que pasarán la práctica 3 y clasificación en los diferentes países de Latinoamérica.

País Canales de TV y Plataformas de Streaming México Izzi, Sky, F1 TV Pro Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro

Los horarios de la FP3 y la clasificación del GP de Sao Paulo de la F1 2026

Horarios de la Práctica 3 para el GP de Sao Paulo 2026

País / Zona Horario de la FP3 México / Costa Rica / Belice / El Salvador 08:30h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 09:30h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 10:30h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 11:30h

Horarios de la Clasificación para el GP de Sao Paulo 2026

País / Zona Horario de la Clasificación México / Costa Rica / Belice / El Salvador 12:00h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 13:00h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 14:00h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 15:00h

Ganadores de la pole del GP de Brasil de la F1

Año Circuito Piloto Equipo 1973 Interlagos Ronnie Peterson Lotus-Ford Cosworth 1974 Interlagos Emerson Fittipaldi McLaren-Ford Cosworth 1975 Interlagos Jean-Pierre Jarier Shadow-Ford Cosworth 1976 Interlagos James Hunt McLaren-Ford Cosworth 1977 Interlagos James Hunt McLaren-Ford Cosworth 1978 Jacarepagua Ronnie Peterson Lotus-Ford Cosworth 1979 Interlagos Jacques Laffite Ligier-Ford Cosworth 1980 Interlagos Jean-Pierre Jabouille Renault 1981 Jacarepagua Nelson Piquet Brabham-Ford Cosworth 1982 Jacarepagua Alain Prost Renault 1983 Jacarepagua Keke Rosberg Williams-Ford Cosworth 1984 Jacarepagua Elio de Angelis Lotus-Renault 1985 Jacarepagua Michele Alboreto Ferrari 1986 Jacarepagua Ayrton Senna Lotus-Renault 1987 Jacarepagua Nigel Mansell Williams-Honda 1988 Jacarepagua Ayrton Senna McLaren-Honda 1989 Jacarepagua Ayrton Senna McLaren-Honda 1990 Interlagos Ayrton Senna McLaren-Honda 1991 Interlagos Ayrton Senna McLaren-Honda 1992 Interlagos Nigel Mansell Williams-Renault 1993 Interlagos Alain Prost Williams-Renault 1994 Interlagos Ayrton Senna Williams-Renault 1995 Interlagos Damon Hill Williams-Renault 1996 Interlagos Damon Hill Williams-Renault 1997 Interlagos Jacques Villeneuve Williams-Renault 1998 Interlagos Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 1999 Interlagos Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 2000 Interlagos Mika Hakkinen McLaren-Mercedes 2001 Interlagos Michael Schumacher Ferrari 2002 Interlagos Juan Pablo Montoya Williams-BMW 2003 Interlagos Rubens Barrichello Ferrari 2004 Interlagos Rubens Barrichello Ferrari 2005 Interlagos Fernando Alonso Renault 2006 Interlagos Felipe Massa Ferrari 2007 Interlagos Felipe Massa Ferrari 2008 Interlagos Felipe Massa Ferrari 2009 Interlagos Rubens Barrichello Brawn GP-Mercedes 2010 Interlagos Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 2011 Interlagos Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2012 Interlagos Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2013 Interlagos Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2014 Interlagos Nico Rosberg Mercedes 2015 Interlagos Nico Rosberg Mercedes 2016 Interlagos Lewis Hamilton Mercedes 2017 Interlagos Valtteri Bottas Mercedes 2018 Interlagos Lewis Hamilton Mercedes 2019 Interlagos Max Verstappen Red Bull-Honda

Ganadores de la pole del GP de Sao Paulo

Año Circuito Piloto Equipo 2021 Interlagos Valtteri Bottas Mercedes 2022 Interlagos Kevin Magnussen Haas-Ferrari 2023 Interlagos Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2024 Interlagos Lando Norris McLaren-Mercedes 2025 Interlagos Lando Norris McLaren-Mercedes

Los resultados del viernes del GP de Sao Paulo de la F1 2026

Te presentamos los resultados de las prácticas del viernes en el circuito de Interlagos donde Lando Norris dominó la FP1 y Andrea Kimi Antonelli en la FP2.

PL1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 33

1'11.717

S 216.300 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.082

1'11.799

0.082 S 216.053 3 M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 29

+0.236

1'11.953

0.154 S 215.590 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 31

+0.324

1'12.041

0.088 S 215.327 5 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 30

+0.386

1'12.103

0.062 S 215.142 6 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 25

+0.439

1'12.156

0.053 S 214.984 7

G. Minì Alpine

62 Alpine Mercedes 28

+0.852

1'12.569

0.413 S 213.760 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+0.897

1'12.614

0.045 S 213.628 9 F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 34

+0.937

1'12.654

0.040 S 213.510 10 L. Lawson RB 30 RB Red Bull 32

+0.998

1'12.715

0.061 S 213.331 11

L. Fornaroli McLaren

67 McLaren Mercedes 28

+1.116

1'12.833

0.118 S 212.985 12 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 27

+1.120

1'12.837

0.004 S 212.974 13 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 26

+1.300

1'13.017

0.180 S 212.449 14 A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 32

+1.321

1'13.038

0.021 S 212.388 15 V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 16

+1.654

1'13.371

0.333 S 211.424 16 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 18

+1.794

1'13.511

0.140 S 211.021 17 L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 12

+1.874

1'13.591

0.080 S 210.792 18

R. Câmara Haas F1

51 Haas Ferrari 30

+1.979

1'13.696

0.105 S 210.491 19 L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 28

+2.043

1'13.760

0.064 S 210.309 20 C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 31

+2.558

1'14.275

0.515 S 208.850 21

D. Beganovic Ferrari

38 Ferrari Ferrari 11

+2.640

1'14.357

0.082 H 208.620 22

F. Slater Audi

98 Audi Audi 7

+3.249

1'14.966

0.609 H 206.925 Ver los resultados completos

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