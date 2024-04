Justo antes del ecuador del Gran Premio de China, durante la neutralización necesaria para retirar el Sauber de Valtteri Bottas, que se había detenido por un problema técnico, Logan Sargeant circulaba por la recta de salida del trazado de Shanghái y en ese mismo instante el Haas de Nico Hulkenberg regresaba a la pista tras completar su parada en boxes.

Los dos llegaron casi simultáneamente a la línea del Safety Car que determina quién tiene el derecho de posición. El problema fue que, al tener más impulso que el alemán, el piloto de Williams tuvo la sensación de haber llegado primero, por lo que se puso delante del Haas.

Sin embargo, fue Hulkenberg quien había cruzado primero la meta, por lo que al final de la carrera Sargeant recibió una penalización de 10 segundos. El piloto estadounidense, sin embargo, se quejó de que tanto la FIA como el muro de boxes del equipo de Grove no le habían dado ninguna indicación de que tenía que ceder la posición a su rival.

"Por lo que a mí respecta, pensaba que estaba por delante. Ni siquiera pensaba que estuviéramos cerca, así que para mí no había discusión. Así que ver la penalización al final de la carrera fue un poco extraño. No sé si la FIA podría darnos algún tipo de respuesta".

"Estuvimos mucho tiempo en Safety Car, no sé por qué no me dijeron que devolviera la posición. Obviamente lo habría hecho si me lo hubieran dicho, pero desde mi punto de vista pensaba que estaba delante, también porque cuando dos coches están tan separados (lateralmente) es difícil entender estas cosas."

La penalización le hizo caer hasta la 17ª posición en la clasificación final de la carrera de Shanghai, en un fin de semana en el que tuvo problemas para sacar el máximo rendimiento a su Williams.