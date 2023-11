Por qué Schumacher fue mejor compañero para Massa que Alonso

De 2010 a 2013, la escudería Ferrari tuvo en la parrilla a Fernando Alonso y Felipe Massa. Alonso permaneció más tiempo que el brasileño, que sirvió al equipo desde 2006 con el español claramente como el más fuerte de los dos, superando a Massa tanto en clasificación como en carreras.

Esto se reflejó en sus resultados en el Campeonato del Mundo, ya que Alonso consiguió tres segundos puestos y un cuarto en cuatro años, mientras que el mejor resultado de Massa fue un sexto puesto, que logró en dos ocasiones.

No es de extrañar que el piloto español haya sido el centro de atención. Massa lo comparó con Michael Schumacher en el podcast Track Limits: "Fernando era una historia diferente a la de Michael Schumacher. Estábamos ocupados machacándonos el uno al otro, era completamente diferente trabajar con él que con Michael, de quien quería aprender todo lo que pudiera".

"Siempre me llevé muy bien con Fernando personalmente, pero nunca me dijo las mismas cosas que al equipo. Tenía mucho poder y trataba de poner todo de su parte, dividiendo al equipo, lo que no hacía mucho bien. Pero él era así, el único problema creo que era que no le hacía ningún bien al equipo."

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Felipe Massa, Ferrari F10, Fernando Alonso, Ferrari F10

"No quiero decir que no fuera justo, el equipo no hizo nada malo, pero trabajaron y le trataron de tal manera que no había ninguna posibilidad de que saliera nada bueno para mí. Recuerdo que trabajé mucho en el simulador porque el coche de Red Bull era mucho mejor que el nuestro, incluso que el de McLaren, así que trabajé duro para mejorar todo lo que pudiera."

"Luego, a mitad de temporada, Fernando decidió que no quería hacer más el simulador porque no le estaba ayudando. Yo seguí trabajando, en parte porque quería mejorar mi propia forma y en parte porque nuestro coche no era bueno. Luego fuimos a Singapur y ganó la carrera de la nada".

"El entonces presidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, se deshizo en elogios ante los medios de comunicación sobre lo fantástico que era ver a Fernando trabajando, lo mucho que estaba colaborando con el equipo en la fábrica y en el simulador. Cuando oyes algo así como piloto número dos, te destruye mentalmente", recordó el sudamericano.