La F1 seguirá en Las Vegas hasta 2037 tras firmar una prórroga de 10 años

El Gran Premio de Las Vegas permanecerá en el calendario al menos hasta 2037 después de que la dirección de F1 cerrara una prórroga de contrato de 10 años con la capital del juego.

Con el objetivo de ampliar su presencia en EE. UU., la F1 regresó a Nevada en 2023 con un acuerdo inicial de tres años, que luego se amplió por otras dos ediciones de carreras alrededor del Las Vegas Strip.

Pero la dirección de F1, que actúa tanto como titular de los derechos comerciales como promotora del evento, estaba decidida a cerrar un contrato a largo plazo para mantener el evento en el calendario como una de sus nuevas citas emblemáticas.

Ahora ha cerrado una prórroga de 10 años con las autoridades locales, Clark County y la Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), que hará que la carrera permanezca en el calendario al menos hasta 2037.

"Estamos encantados de que Formula 1 siga compitiendo en Las Vegas durante muchos años más", dijo el presidente y CEO de F1 Stefano Domenicali. "Desde su debut en 2023, el evento ha sido extraordinario, estableciéndose rápidamente como un destino de primer nivel para grandes carreras, entretenimiento de clase mundial, líderes empresariales globales, celebridades de primer nivel e influencers. Ha generado un impacto fuerte y duradero en la economía y la comunidad local. Siempre creímos que Las Vegas se convertiría en una piedra angular de nuestra presencia en Estados Unidos, y esta prórroga, junto con el éxito de los últimos años, refuerza nuestro compromiso a largo plazo con este importante mercado. Me gustaría agradecer al Las Vegas Grand Prix, a Clark County y a la LVCVA por su continuo apoyo, pasión y visión. El futuro es increíblemente emocionante y esperamos llevar este evento a cotas aún mayores."

El paddock del Gran Premio de Las Vegas. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Steve Hill, presidente y CEO de LVCVA, añadió: "Extender nuestra asociación con Formula 1 para la próxima década es un momento importante tanto para Las Vegas como para el Grand Prix. En solo tres años, la carrera se ha convertido en un evento global emblemático, situando a Las Vegas en el centro de la cultura, la competición y el entretenimiento durante la semana de la carrera. Mientras los focos del mundo se dirigen a Las Vegas, el evento sigue reforzando nuestra evolución como un destino de primer nivel para el deporte y el entretenimiento. Construida para el espectáculo y diseñada para acoger los momentos más grandes del mundo, Las Vegas se enorgullece de continuar esta dinámica asociación con Formula 1 durante la próxima década y más allá."

La permanencia de la F1 en Vegas tuvo un comienzo difícil en 2023 con varios problemas iniciales en el circuito y el malestar de los residentes locales por la interrupción que causó. Pero el evento introdujo mejoras drásticas en los años siguientes y rápidamente se consolidó como una de las carreras insignia de la F1 tanto desde el punto de vista comercial como empresarial.

Los responsables afirman que el evento generó 43 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales solo en 2025, incluidos 15 millones de dólares asignados para apoyar iniciativas educativas locales. A lo largo de su existencia, se informa que el evento ha aportado 3.2 mil millones de dólares en impacto económico acumulado para la región del sur de Nevada.

El circuito urbano de 6.2 km, que celebra su carrera a finales de noviembre, también ha sido elogiado por su espectáculo en pista, y fue el escenario de la celebración del cuarto título mundial de Max Verstappen en 2024.

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