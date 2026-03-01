La F1 será más difícil de seguir para los fans en 2026, avisa Max Verstappen

Para el aficionado promedio de la Fórmula 1, entender lo que sucede en las carreras no será más fácil este año, según Max Verstappen.

La popularidad de la F1 ha aumentado en los últimos años, impulsada por la película homónima protagonizada por Brad Pitt y la serie de Netflix Drive to Survive. Pero las renovadas regulaciones técnicas para 2026, con un énfasis mucho mayor en la gestión de la energía, podrían hacer que el deporte sea más difícil de seguir, argumentó el piloto de Red Bull.

Consultado durante la jornada de prensa de Viaplay sobre lo que notarán los fans con todos los cambios, Verstappen respondió: "Será complicado de seguir y de explicar. Eso es lo principal. Al final sigue siendo un auto de Fórmula 1 – un auto de carreras – y seguiremos clasificando y corriendo. Pero llevará un tiempo que todos nos acostumbremos.

"También en términos de adelantamientos. Sinceramente, todavía no tengo idea de cómo se desarrollará eso. Así que todavía hay muchas incógnitas para todos nosotros. Por otro lado, eso también lo hace interesante, porque te da una razón para engancharte."

Respecto a lo que significará para él personalmente, explicó: "Tienes una cierta cantidad de energía que puedes desplegar a lo largo de una vuelta, y luego depende de lo bueno que sea tu motor y de lo eficiente que sea tu auto en las rectas. Así que hay muchos elementos que tienen que encajar.

"Pero como ahora todos tendrán las alas abiertas en las rectas, adelantar y defender será diferente. La cuestión es cuánta batería puedes usar en ese momento, que además es bastante limitada. Todas esas son cosas que también son incógnitas para nosotros."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Verstappen ya había sido crítico con la dirección que tomará la F1 en 2026 durante los tests de pretemporada en Bahréin, y en Viaplay volvió a cuestionar si la categoría ha tomado el camino correcto con las nuevas regulaciones.

Cuando se le preguntó si al menos resulta emocionante tener un nuevo estilo de conducción en la F1, dijo: "Cualquier cosa que conduzcas al límite es difícil. No importa si es un auto de Fórmula 1, un GT o un auto de calle. Pero algunas cosas son más agradables de conducir que otras. Y la forma en que actualmente intentamos explicarlo al espectador promedio – e incluso cuando miro los datos – me pregunto: ¿esto es realmente lo que queremos?"

Adaptarse a un estilo de conducción diferente no es el problema, subrayó Verstappen. "¿Pero es la forma más agradable? No, no lo es", insistió, convencido de que su opinión no cambiará incluso si Red Bull domina esta temporada.

"Para mí esto no tiene nada que ver con los resultados. Al final tiene que seguir siendo disfrutable, y necesitas divertirte en lo que haces. Incluso si eres el mejor en tu trabajo – ya sea correr o cualquier otra cosa – todavía necesitas disfrutar ir a trabajar. Si no disfrutas ir a trabajar, no durará mucho. Creo que eso aplica para todos. Ciertamente no sería agradable si no disfrutaras hacer tu trabajo."

El cuatro veces campeón del mundo incluso sugirió durante los tests de pretemporada que las nuevas regulaciones hacían poco por incentivarlo a extender su carrera en la F1.

Consultado directamente sobre cuánto tiempo espera permanecer en el campeonato del mundo, respondió: "Ojalá por mucho tiempo. Pero eso siempre es muy difícil de predecir. Todo es un poco difícil de evaluar en este momento, incluido dónde estamos parados. Ojalá todo resulte mejor de lo esperado."