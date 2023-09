Checo Pérez: sacrificamos la clasificación por el ritmo de carrera

Sergio Pérez arrancará el Gran Premio de Japón desde la quinta posición, una mejora respecto a los resultados del viernes donde estaba completamente fuera del ritmo de su compañero Max Verstappen, aunque el tiempo de diferencia en la clasificación del sábado no ha sido satisfactorio para el mexicano.

Checo Pérez avanzó a la Q3 en la tercera posición a solo una milésima de segundo del registro de Verstappen, pero en la ronda de los 10 más veloces, el holandés puso una vuelta de 1m28.877s para llevarse la pole, esto mientras el latinoamericano de Red Bull Racing registró 1m29.650s, una diferencia de 0.773s entre ambos competidores.

El mexicano arrancará desde el quinto puesto, por detrás del Ferrari de Charles Leclerc y delante del de Carlos Sainz.

En palabras posteriores a la clasificación, Pérez indicó que perdió su oportunidad en la Q3 cuando utilizó un segundo juego de neumáticos blandos en los minutos finales de la Q2 para tratar de asegurar su pase a la última ronda, algo que no hizo Verstappen cuando se mantuvo en los boxes en esa instancia.

“Sí, Max ha estado muy sólido todo el fin de semana. De mi lado con problemas en las curvas rápidas, no he podido estabilizar lo suficiente el auto, nos ha costado un poco. La calificación no ha sido lo ideal, perdiendo un juego de neumáticos nuevos en la Q2 pensando que lo necesitábamos”, expresó el mexicano a FOX Sports.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Pienso que esas tres décimas para estar segundos las perdimos al no tener esos neumáticos”.

Checo Pérez destacó que los problemas de estabilidad han regresado al RB19 de una forma inesperada, un efecto que no había sentido en las últimas carreras. “Hemos intentado, hemos buscado por todos lados y es algo que ha regresado, habíamos hecho un buen progreso en las ultimas carreras, pero el auto se ha sentido un poco extraño este fin de semana”.

A pesar de estar en quinto puesto, el mexicano considera que puede pelear por el podio dado que su enfoque ha estado en el ritmo de carrera sacrificando el paso de clasificación.

“También nos hemos enfocado bastante mañana, porque sabíamos que no teníamos el ritmo a una vuelta, porque mañana podemos correr y llegar en un buen lugar”, finalizó.