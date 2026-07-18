Ya lo habíamos adelantado a principios de semana. Los equipos temían la prueba de Spa más que la de Silverstone, no solo por las características del circuito, con rectas más largas que hacen que la pista supere los siete kilómetros, sino también porque la escasez de curvas capaces de disimular la pérdida de velocidad les habría obligado a hacer concesiones.

Así ha sido y, de hecho, ya en la FP1 se han visto diferentes enfoques sobre cómo aprovechar la escasa energía disponible, dado que, antes del fin de semana, la FIA redujo el límite recuperable por vuelta a 7 MJ. Aunque para todos la estrategia sigue siendo maximizar el uso de la energía en las largas rectas, la clave está en saber cómo distribuirla, lo que también intensificará los duelos en carrera, un aspecto que la F1 valora positivamente.

Comparar los tiempos con los del año pasado no ofrece una imagen del todo fiel del rendimiento, ya que el escaso agarre registrado este año , en comparación con las estimaciones previas al fin de semana, ha influido considerablemente en los resultados del cronómetro. No obstante, los datos de telemetría ayudan a comprender mejor cuál es la influencia de las nuevas unidades de potencia y por qué en Spa esta diferencia se hace más evidente que en otros circuitos.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Se llega a Eau Rouge a gran velocidad y se descarga toda la batería

Como ya se ha visto en otros circuitos a lo largo de la temporada, la eficacia del MGU-K en los tramos cortos permite alcanzar velocidades elevadas en poco tiempo, pero el hecho de que la batería sea pequeña en comparación con la potencia del motor eléctrico hace que la energía se agote con bastante rapidez. Esta es la razón por la que los equipos han adoptado estrategias diferentes.

Mientras que Mercedes aprovecha una mayor cantidad de energía antes de Eau Rouge para tomar impulso de cara a la subida y al resto del primer sector, otros equipos como Ferrari, Red Bull y McLaren optan por conservar la energía para la primera parte de la recta de Kemmel, pasando primero por el "derating" —es decir, el momento en el que el MGU-K reduce la potencia— y luego al "superclipping" para recargar la batería.

En pocas palabras, esto significa que, si hasta el año pasado los autos seguían acelerando hasta el final de la recta, alcanzando unos 340 km/h, ahora la velocidad máxima se logra en la primera parte de la recta de Kemmel. A partir de allí comienza una reducción progresiva de la velocidad, ya sin energía eléctrica y con únicamente el motor de combustión funcionando.

La idea es agotar por completo la batería y entrar en superclipping al final de la recta, perdiendo entre 30 y 50 km/h (según el auto) para recuperar energía.

Comparación telemétrica entre Verstappen (2025) y Antonelli (2026) en Spa Foto de: Gianluca D'Alessandro

El segundo sector es un rompecabezas en el que no se debe utilizar el MGU-K

Una estrategia prácticamente obligatoria, pero cuyos efectos se aprecian en el segundo sector, que desde este año se ha convertido en un auténtico rompecabezas debido a las numerosas zonas en las que el de la FIA permite desconectar rápidamente el MGU-K para ahorrar energía. El ejemplo más interesante es el breve tramo entre la curva 7 y la curva 8, donde, de hecho, los coches pueden contar con muy poca energía, salvo la recuperada con el "superclipping" y la frenada de la curva 5.

Por ello, aprovechando que se trata de una zona en la que se puede apagar por completo el MGU-K, los monoplazas se quedan únicamente con los aproximadamente 550 caballos del motor térmico, sin ningún tipo de apoyo eléctrico. Es la razón por la que, incluso en una recta tan corta, las diferencias con respecto al anterior ciclo técnico son tan marcadas: mientras que el año pasado, antes de la frenada de la curva 8, se rozaban los 290 km/h, ahora se alcanza una velocidad de alrededor de 240 km/h.

Una energía que ahora las escuderías aprovechan de forma diferente en uno de los tramos más emblemáticos de este circuito: Pouhon. Al igual que en el caso de Eau Rouge, aquí también surgen enfoques diferentes: Mercedes, por ejemplo, tiende a llegar a la entrada de Pouhon a velocidades muy elevadas, incluso entre 15 y 20 km/h por encima de la competencia y, de hecho, en línea con las del año pasado.

Dado que Pouhon también se ha convertido en una zona en la que se puede desactivar el MGU-K, algunos equipos han optado por un enfoque diferente, prefiriendo consumir menos energía antes de llegar a la curva para poder aprovecharla en la fase siguiente, acelerando de nuevo hacia la chicane 12/13. El ejemplo más evidente es el de Red Bull: si antes de Pouhon tiene un desfase de más de 20 km/h respecto a Mercedes, tras la curva se encuentra con unos 15 km/h más, porque utiliza la energía en un momento diferente al de la marca de la estrella.

George Russell, Mercedes, Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Las normas sobre el chasis son mejores de lo que parecen

El último ejemplo es el del tercer sector. Con la revolución de 2026, a partir de este año se han añadido dos zonas de alerón abierto más que el año pasado, que por motivos de seguridad no estaban presentes. Esto significa que, sumando el apoyo de la aerodinámica activa a la eficacia del sistema eléctrico, mucho antes de Blanchimont los monoplazas alcanzan unos 330 km/h, es decir, unos treinta más que el año pasado.

A partir de ahí, sin embargo, la situación cambia. Mientras que los monoplazas del anterior ciclo técnico seguían ganando velocidad, los de 2026, por el contrario, comienzan a perderla, en muchos casos unos 50 km/h en el tramo de Blanchimont, donde, obviamente, también influye el cierre del alerón. La cuestión es que, incluso antes de que se cierre el alerón, los monoplazas ya empiezan a perder mucha velocidad debido al agotamiento de la batería. "Creo que en Blanchimont pasamos de 320 a 270 porque nos quedamos sin batería", ha dicho Norris, y los pilotos incluso reducen una marcha para mantener altas las revoluciones del motor.

Como ya es sabido, a partir del año que viene cambiará el reglamento y este fenómeno debería reducirse progresivamente. Sigue siendo el primer año del nuevo ciclo técnico y, para tener una comparación más acertada, resulta interesante remontarse a 2022, cuando se introdujeron los monoplazas con efecto suelo. Lo que se observa es que, en las curvas, a pesar de que estos coches están diseñados para utilizar alerones con poca carga aerodinámica, en algunos casos resultan incluso más rápidos que los monoplazas de 2022, que para generar carga aerodinámica contaban además con alerones con mucha carga.

Esto ayuda a comprender que, en lo que respecta al chasis, para ser solo el primer año de este ciclo técnico, los equipos han hecho realmente un excelente trabajo a la hora de ofrecer monoplazas rápidos con los que los pilotos puedan divertirse, un aspecto que hay que tener en cuenta también de cara al futuro para el próximo ciclo técnico. De hecho, Lewis Hamilton ha explicado cómo en ciertas curvas aún se pueden sentir emociones: "Sigue siendo un circuito fantástico para pilotar. En las curvas sigue siendo muy bueno, divertido. Es solo que en las rectas el motor se queda sin fuerza. No sé si será algo que se pueda resolver en el futuro, pero espero que sí".