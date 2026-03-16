El día que el tenis y la F1 cruzaron caminos por Sinner y Antonelli

"¡¡Genial, Kimi!!". Este podría ser un mensaje de cualquier aficionado a la Fórmula 1 enviado al joven piloto de Mercedes, que ayer logró ganar su primer Gran Premio. Sin embargo, lo que por número de caracteres podría ser un mensaje de WhatsApp fue escrito sobre el objetivo de una cámara con un rotulador rojo por otro joven que, unos instantes antes, había ganado nada menos que Indian Wells, uno de los Masters 1000 del circuito ATP de tenis.

Estamos hablando de Jannik Sinner, otra excelencia deportiva italiana por sus resultados en la pista y por el ejemplo que hasta ahora ha sabido ofrecer a los más jóvenes, y no solo a ellos, con su comportamiento.

Tras señalar el corazón de su polo rosa con una mirada fulminante, el rostro de Sinner se relajó, saludó a su gran rival Daniil Medvedev y saludó a Andrea Kimi Antonelli. Una dedicatoria muy bonita por parte del campeón italiano, que tuvo una repercusión inesperada.

Jannik Sinner Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

En la entrevista realizada «on court», en la pista, tras recibir el precioso trofeo para quien es capaz de triunfar en Indian Wells, Sinner quiso dedicar unas palabras a su amigo boloñés, que pocas horas antes había sido capaz de ganar el Gran Premio de China, primer éxito de su carrera en la Fórmula 1.

"Hoy ha sido un día especial para Italia, porque... Soy un gran aficionado a la Fórmula 1 y tener a un italiano tan joven, Kimi, que ha vuelto a llevar a Italia a lo más alto en la Fórmula 1, ¡es fantástico!".

"Así que gracias, ¡gracias Kimi! ¡Gracias Fórmula 1 y nos vemos el año que viene!".

Se trata de un acontecimiento histórico en sí mismo, porque Antonelli ha devuelto a Italia a la victoria en la F1 veinte años después de la última vez (en 2006 le tocó a Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Malasia), mientras que Sinner, por su parte, ya ha acumulado Masters, dos Finales ATP y otras tantas Copas Davis con la selección nacional.

Dos figuras de la élite que se conocen y se respetan. Y con pocas horas de diferencia entre uno y otro han logrado éxitos excepcionales, entre China e Indian Wells. Dos caminos paralelos que podrían seguir regalando muchas alegrías a Italia.

Mientras tanto, el domingo 15 de marzo de 2026 pasa a la historia como uno de los días más gloriosos de la historia reciente, no del tenis, ni del automovilismo, sino del deporte italiano en general.