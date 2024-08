Cuando Guenther Steiner llegó a Haas en 2016, Sergio Pérez estaba impresionando en Force India antes de pasar a Red Bull en 2021.

Aunque el mexicano está luchando actualmente en Red Bull por conservar su asiento para el 2025, Steiner pensó en ese momento que sería una opción ideal para la escudería americana.

Steiner dijo a RacingNews365 , "Intentamos fichar a Pérez dos veces en el pasado porque era un buen piloto. Era un candidato potencial para nosotros en ese momento".

"Tal vez no era un piloto ganador de carreras o campeonatos, pero de todos modos no podíamos esperar que alguien del calibre de Lewis Hamilton se uniera a Haas".

Steiner también dijo que estaba tan sorprendido como todos los demás de que Red Bull se hubiera quedado con Checo Pérez para el resto de la temporada 20224 a pesar de las actuaciones seriamente por debajo del rendimiento del piloto mexicano en las últimas carreras donde ha sido superado ampliamente por Max Verstappen.

"Dije en directo en la televisión alemana: 'No creo que veamos a Checo de vuelta después de las vacaciones de verano'".

Gunther Steiner Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Creo que mucha gente en la Fórmula 1, tal vez incluso más, esperaba esto. Porque su rendimiento no ha sido muy bueno últimamente".

"Todas las señales que recibimos de Christian Horner y Helmut Marko el fin de semana eran que iban a hacer un cambio en el equipo".

"Por eso me sorprendió tanto como a ti cuando anunciaron su decisión. No tengo nada en contra de Checo, pero está claro que no rindió bien".

En cuanto a la forma actual de Pérez, Steiner añadió: "Obviamente está en una situación en este momento, al igual que Daniel Ricciardo, que no puede superar: No puede salir del agujero en el que está".

"Obviamente no esperaba que continuara en Red Bull tras el parón veraniego, pero estoy seguro de que el equipo sabe lo que hace".