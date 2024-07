Steiner: El comportamiento de Andretti al intentar entrar en la F1 fue erróneo

El antiguo jefe de Haas F1, Guenther Steiner, no es optimista sobre la situación actual de Andretti, que ha sido rechazada por la Fórmula 1 pero sigue intentando competir en el campeonato en un proyecto conjunto con la marca americana Cadillac.

La escudería americana nombró recientemente a Pat Symonds como asesor y anunció planes para construir una nueva fábrica. Pero la Fórmula 1 no parece estar a su favor incluso con estas iniciativas destinadas para convencer a los otros equipos y a la directiva encabezada por Stefano Domenicali, quienes les han dicho que por ahora no hay posibilidad de competir con el formato que presentan.

Steiner declaró a PlanetF1 que la estrategia que ha usado el equipo de la familia Andretti no es la adecuada dado que están avanzando en sus planes sin siquiera tener la invitación para continuar con ellos: "Creo que es demasiado tarde para hacer algo al respecto, creo que no va a ser fácil recuperarse de esto".

"Porque cuando vas a un sitio y ofendes a mucha gente o no estás de acuerdo con ellos, no es fácil recuperarse".

"Si quiero que me inviten a una fiesta, tengo que ser educado. Si molestas al guardia, no te deja entrar", expuso respecto a la forma en que la familia americana ha manejado sus intentos de unirse a la parrilla buscando ser el equipo número 11.

Sobre la posibilidad de que Andretti compre Haas, Steiner dijo: "Trabajé allí durante mucho tiempo, pero no sé cuáles son los planes de Gene Haas".

"No lo sabía el año pasado, no lo sabía hace dos años y no sé ahora lo que está pensando a largo plazo".

"Hoy puede pensar una cosa y mañana puede pensar algo completamente diferente", indicó el antiguo directivo quien dejó la escuadra Haas a finales de la temporada pasada tras diferencias entre él y el dueño de la escudería.