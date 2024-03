Al tomar el relevo de Steiner en enero, el nuevo jefe Ayao Komatsu advirtió de que Haas empezaría la temporada cerca de la última fila de la parrilla después de que el desarrollo de su nuevo coche se retrasara durante 2023.

Pero Haas ha rendido muy por encima de esas expectativas hasta ahora, sumando puntos en los dos últimos grandes premios en Arabia Saudí y Australia y situándose séptimo por delante de Williams, Alpine y Sauber, que no han puntuado.

Además de su sólida posición a una vuelta, que le permite competir con el sexto clasificado, RB, Haas también ha curado la mayor parte de sus problemas de desgaste de neumáticos que le aquejaron durante toda la temporada pasada.

Steiner dice que, basándose en los números del túnel de viento, el decente comienzo de Haas en 2024 no debería ser una gran sorpresa y consideró que no era correcto minimizar sus expectativas hasta tal punto.

"Hicieron un buen trabajo y siempre le dije a Gene Haas que en realidad tenía razón sobre dónde acabaron estando, porque conocía los números del túnel de viento", dijo Steiner, que desde entonces se ha dedicado a trabajar en televisión y ha sido anunciado como embajador del Gran Premio de Miami de mayo.

"Creo que al principio le restaron importancia para tener una excusa con la que empezar y luego fue mejor de lo que esperaban. Para mí eso es un error. Y creo que todo el mundo estaba convencido de que era este camino, yo estaba convencido de que era eso.

"Pero en mi opinión no se trata de este año, sino del medio plazo. Puedes ir de año en año y cada año puedes decir: 'Oh, estamos mal' y luego lo haces mejor de lo que estás".

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Aunque no se atribuyó directamente el mérito del coche de 2024, elogió al ex director técnico Simone Resta, que desde entonces ha sido fichado por Mercedes en un papel más estratégico, por el cambio de rumbo del equipo.

"No digo que yo, digo que el equipo y Simone Resta hicieron un buen trabajo porque el coche estaba terminado el año pasado, estaba terminado antes de que yo me fuera", dijo. El coche estaba terminado, ya estaba en montaje".

Pero Steiner dice que no tiene "ningún mal sentimiento" por marcharse y se alegró de ver recompensada a la gente con la que trabajó durante años con un buen comienzo de la nueva temporada.

"Me alegro mucho por el equipo de que sume puntos, porque me gustan estos chicos, mucha gente está ahí desde el principio, así que no tengo malos sentimientos por eso".

"En realidad estoy muy contento de que sumen puntos, porque sé que el equipo técnico de Italia hizo un buen trabajo el año pasado. Trabajaron muy, muy duro para producir el coche que está funcionando ahora.

"Sólo el tiempo dirá qué pasará en el futuro".