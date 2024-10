Es una discusión que comparten muchos aficionados al automovilismo: ¿quién es el mejor piloto de Fórmula 1 del momento? A veces se mencionan nombres como Lewis Hamilton y Fernando Alonso. El ex jefe del equipo Haas, Günther Steiner, también participa en la discusión.

En el podcast Beyond the Grid, el italiano cuenta quién cree que es el mejor piloto de la actual parrilla de salida, concretamente Max Verstappen. "Creo que lo es. Después de todo, es joven, tiene hambre y es un piloto de verdad", afirma quien fuera directivo de Haas a sus 59 años. "Pero también se podría decir Lewis Hamilton. Tiene siete títulos mundiales. Lewis es un piloto fantástico, pero ¿sigue teniendo la misma motivación y el mismo hambre que Max? No lo sé".

Steiner también sí cree que a medida que Verstappen se haga mayor, habrá un cambio en el carácter del holandés. "Puede que Max también sea completamente diferente dentro de cinco años. Quiero decir, el Max que tenemos ahora ya no es el mismo Max de hace cuatro o cinco años. Ya se está convirtiendo más en una calculadora", afirma. Con esto, Steiner se refiere a que Verstappen conduce un poco más calculado y ya no ataca constantemente.

Entre el resto de pilotos, Steiner ve a alguien que podría unirse a las filas de los mejores pilotos de la F1 en un futuro próximo. "Creo que Lando [Norris] tiene el mismo talento [que Max], al menos tanto. ¿Pero es igual de agresivo, igual de hambriento? ¿Hace cosas que Max también hizo para ganar, o no?", se pregunta en voz alta. "Es decir, pequeñas cosas como esas marcan la diferencia hoy en día. Por eso, como piloto completo, creo que Max Verstappen es el mejor ahora mismo."