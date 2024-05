Telemetría: Ferrari rápido a media velocidad en Imola, Red Bull sufre

Ferrari se llevó los titulares y los honores en la primera jornada del fin de semana en Imola, al terminar en cabeza en las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes. El trazado de la ribera del Santerno es uno de los más complejos del mundial, porque es una de esas pistas en las que es fundamental encontrar no sólo un buen equilibrio aerodinámico, sino también mecánico, porque atacar los bordillos de la forma ideal aquí puede marcar la diferencia.

Lo que nos dice la primera jornada de entrenamientos libres es que, a diferencia de otras pruebas del mundial, establecer un verdadero favorito para la primera carrera europea del mundial es una empresa extremadamente complicada. El Ferrari actualizado parece haber empezado con buen pie, pero McLaren también parece tener un buen potencial de su lado, más de lo que sugiere la clasificación del viernes.

Quien parece tener más dificultades es Red Bull, con unos pilotos que nunca se encontraron del todo a gusto en uno de esos circuitos que potencialmente podrían haber puesto en dificultades ciertas peculiaridades del RB20. Más entusiasmo llega desde los boxes de Mercedes, que intenta tímidamente abrirse camino hacia la cabeza de la clasificación. Sin embargo, no es la primera vez en los dos últimos años que el equipo de Brackley cierra la primera jornada de forma positiva sólo para tener más dificultades durante el resto del fin de semana: incluso durante esta temporada ha habido ocasiones en las que el W15 ha cambiado su comportamiento de un día para otro. En Mercedes creen que por fin han encontrado una base sobre la que trabajar para el futuro gracias a las últimas innovaciones, pero será crucial no sólo entender el ritmo de los rivales el sábado, sino también apuntar a la ventana de configuración en la que hacer que el coche funcione al máximo.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

El desafío Ferrari-McLaren

Está claro que dos sesiones de entrenamientos no cambian nada en términos de clasificación, pero al final de la primera jornada de libres estamos hablando de algo diferente a lo habitual, porque el papel de favorito no parece estar en manos de un Red Bull que está pasando más apuros que en otras citas. El escenario es complejo y a diferencia de otras carreras de la temporada, con Ferrari y McLaren dispuestos a jugarse un resultado importante para continuar su senda de crecimiento.

Tras la salida de Fiorano hace una semana, el SF-24 actualizado causó buenas impresiones en una pista que, al menos sobre el papel, debería haber estado más a su altura, gracias a una buena mezcla de curvas de velocidad media. Y fue en ese tipo de curvas, como la "Piratella" o la "Villeneuve", donde el viernes Ferrari pudo construir parte del rendimiento que finalmente le llevó al liderato, a pesar de que el mejor tiempo se marcó en el segundo intento en el mismo trazado.

Leclerc terminó la segunda sesión en cabeza con una ventaja de una décima y media sobre el primer McLaren, el de Oscar Piastri, pero la referencia más interesante para la cuadra de Woking no es la del piloto australiano, sino la de su compañero de equipo. La clasificación final ve a Lando Norris sólo en duodécima posición, pero en realidad el británico podría haber terminado el día potencialmente en cabeza de no haber sido por un despiste en Rivazza que luego le obligó a volver a boxes.

Comparativa telemétrica Entrenamientos Libres 2 Imola - Leclerc Norris Foto de: Gianluca D'Alessandro

Prestando atención al transcurso de la temporada, no es la primera vez que McLaren parece casi "esconderse" en los entrenamientos libres, pues ya había sucedido en otras ocasiones que Norris sólo empujaba en ciertos sectores y luego abortaba su vuelta. Sin embargo, en Imola la historia parece diferente, porque hay algo más importante en juego.

Observando los datos de telemetría, se aprecia inmediatamente cómo tanto en la vuelta de comparación de Norris como en la de Piastri hay una tendencia del SF-24 a ganar algo en la recta de salida: unas centésimas que se aprecian más en progresión que en términos de velocidad punta, donde se equilibran las prestaciones.

Desde la FP1, sin embargo, Leclerc parece haber sufrido en la primera chicane, más relacionado con su estilo de conducción que con un problema en sí con el coche italiano porque, por el contrario, Sainz es muy competitivo en ese tramo. La tendencia es ver a un Leclerc muy agresivo en la entrada, sólo para pasar apuros en el cambio de dirección donde es necesario atacar los bordillos: por la mañana Sainz trabajó cuidadosamente para entender cuál era la trazada ideal y cuánto podía atacar en los bordillos. Será crucial para el monegasco trabajar durante la noche para encontrar un buen compromiso, sobre todo porque esto también suele pesar en la salida hacia Villeneuve, uno de los tramos en los que el coche de Maranello ha rendido bien hoy.

Al ser una chicane de velocidad media más seca que la de Tamburello, el SF-24 parece haber encontrado un mejor equilibrio que el McLaren. Sin embargo, si después de la primera chicane hay una recta más larga para aprovechar la mejor salida, después de Villeneuve el tramo hasta Tosa es muy corto, por lo que la ventaja para Ferrari es mucho menor.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

En la Piratella vuelve a aflorar el buen rendimiento del coche de Maranello en las curvas de media-alta velocidad, con una ventaja consistente sobre los dos McLaren, incluido el de Oscar Piastri, y el Mercedes, mientras que el delta sobre el Red Bull, que hace de estos tramos su verdadero punto fuerte en Imola, se adelgaza. En comparación con los dos MCL38, así como con el Villeneuve, Leclerc consigue pilotar sin cerrar completamente el acelerador, aportando así más velocidad en la entrada en pista.

Sin embargo, es interesante observar cómo la situación cambia significativamente en la chicane Variante Alta, que es completamente diferente a las anteriores. Se trata de una zona muy lenta en la que es importante saber interpretar bien el paso por encima de los bordillos: en este caso, Leclerc no parece perder en la entrada, sino más bien en la salida, en el momento en que hay que descargar la potencia en el suelo y lanzarse hacia la Rivazza. Una cierta dificultad ya se había notado en la FP1, también en relación con Sainz, y luego reapareció de nuevo en la FP2. En este caso concreto, de hecho, el monegasco acusó un pequeño sobreviraje que comprometió en parte su aceleración en la salida, pero tampoco se puede descartar la posibilidad de que optara por una puesta a punto ligeramente más rígida, observando las referencias en el resto de la vuelta.

Por el contrario, el McLaren parecía ligeramente más equilibrado, sobre todo en la salida: como en otras zonas de la pista, la ventaja acumulada en la salida se trasladó a la siguiente zona de Rivazza, donde Norris cometió entonces un error. Sin el error, el británico probablemente habría completado una vuelta que le habría llevado a lo más alto de la clasificación del día, hasta el punto de que en las entrevistas subrayó que estaba contento con las sensaciones en el coche, así como con el hecho de que sólo eran necesarios unos pocos cambios, ya que la puesta a punto base ya había llevado al coche a una buena ventana.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Sin embargo, lo que realmente ha impresionado es el ritmo de carrera, que es extremadamente interesante tanto en medio como, sobre todo, en duro. McLaren dividió el programa poniendo a Norris a trabajar con el compuesto de banda amarilla, al menos antes de encontrarse con el tráfico de un Sauber en la parte final del stint, mientras que Piastri corrió con el compuesto más duro, registrando excelentes tiempos parciales. De hecho, no se puede descartar que el duro se convierta en el compuesto decisivo el domingo. Ferrari no está muy lejos en cuanto a ritmo, pero el viernes los de Woking parecieron los más consistentes, entre otras cosas porque dedicaron mucho tiempo al programa de larga distancia, completando un buen número de vueltas.

Red Bull, en apuros

Max Verstappen lo había insinuado en las entrevistas del jueves y así fue en el primer día de entrenamientos libres. Imola es una pista compleja, en la que hay que conjugar muchos aspectos y, al menos el viernes, el RB20 no ha impresionado hasta ahora.

Incluso el año pasado, el Red Bull a menudo no demostró ser el coche más eficaz en los bordillos y en las curvas muy lentas, pero tenía una ventaja tan grande que pudo compensar trayendo el resultado a casa. De hecho, no es ningún misterio que el pasado invierno, como confirmaron los pilotos, el equipo también centró su atención en mejorar estos dos aspectos, que pueden marcar la diferencia en Imola.

En la pista de las orillas del Santerno se necesita un coche blando para atacar los bordillos, pero también uno firme para las curvas de media y alta velocidad, sin olvidar lo crucial que es encontrar la distancia al suelo correcta: hoy muchos pilotos se han quejado de los constantes saltos debidos a los diversos baches a lo largo de la pista.

Comparativa de telemetría Entrenamientos Libres 2 Imola - Leclerc Verstappen Foto de: Gianluca D'Alessandro

Sin embargo, en la primera jornada de entrenamientos libres se vio a un RB20 que no terminaba de encontrarse a gusto, restando confianza a los pilotos en una pista llena de baches. El tricampeón del mundo cometió errores a menudo, especialmente en la zona de las "Aqua Mineralli", donde sintió la mayor dificultad para no dejar que el coche "se extendiera" y para gestionar el sobrecalentamiento de los neumáticos delanteros. No en vano, Verstappen hablaba de un comportamiento difícil de descifrar por parte de su RB20, muy inconexo: en las frenadas más agresivas en las que hay transferencia de carga había momentos en los que perdía la trasera, como en la Piratella, pero también momentos en los que en plena curva tenía que lidiar con un molesto subviraje.

Por ahora, Red Bull parece haber encontrado la mayor competitividad en las curvas de velocidad media-alta del sector inicial de la vuelta, tramos en los que el coche de Milton Keynes ha sido competitivo en otros eventos y en los que tampoco hay subidas y bajadas particulares que requieran transferencias de carga más pronunciadas.

La sensación es que Red Bull aún no ha encontrado el hilo para salir de un laberinto de configuraciones para el que aún no ha encontrado la solución. Sin embargo, dar por hecho que Red Bull no ha encontrado la solución sería un gran error, ya que a lo largo del tiempo han demostrado en varias ocasiones cómo entre el viernes y el sábado consiguen encontrar correcciones que les permiten progresar. Sin embargo, es indudable que partir de una base que no proporcionaba la información deseada requerirá más trabajo.

Para los cuatro equipos punteros, la clasificación será un cruce crucial del fin de semana, dada la dificultad de adelantar en esta pista. Antes del inicio del fin de semana, Leclerc se había fijado la pole como objetivo, pero los entrenamientos libres del viernes confirmaron que la lucha está abierta.