Telemetría: Ferrari tiene el mejor balance, Red Bull sufre en los baches

Es un Ferrari que sueña, pero con cautela. El fin de semana de Montecarlo es siempre uno de los acontecimientos más especiales e imprevisibles de la temporada, porque la confianza del piloto en el medio puede marcar la diferencia, a veces incluso más que ciertas características técnicas del monoplaza. Sin embargo, la jornada del viernes ya ha dado algunos indicios de lo que podría ser el resto del fin de semana.

Si hubiera que detenerse en la historia pura y dura de la primera jornada, destacaría el nombre de Charles Leclerc, que dejó su nombre en la segunda sesión de entrenamientos libres, aquella en la que rodó en igualdad de condiciones que sus rivales directos. Por la mañana, de hecho, Ferrari había sido uno de los pocos equipos en no probar el compuesto más blando, dejado de lado para la tarde.

Por detrás estaba el hombre que había salido mejor parado por la mañana, Lewis Hamilton, con un Mercedes que parece haber encontrado más vida en Mónaco, una pista única en el calendario. Tanto el británico como su compañero de equipo, ralentizado por la tarde por un problema que provocó fuertes vibraciones, hablaban con confianza de cara al sábado apuntando al top 5, con la esperanza de que al menos esta vez la Estrella mantuviera un buen nivel sin hundirse el sábado. Red Bull y McLaren están más atrás, pero cuidado con subestimar a los Racing Bull, que no aprovecharon los blandos en la FP2, rodando sólo con duros y medios.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Leclerc, el más efectivo, pero necesita trabajar con el blando

Tanto con el medio como con el neumático blando, Leclerc marcó la pauta. La diferencia con el neumático de banda amarilla fue aún mayor, casi un segundo, mientras que fue mucho menos marcada con el de banda roja, reduciéndose la diferencia a algo menos de dos décimas. La verdad está en el término medio.

Por un lado, el monegasco admitió que arriesgó un poco más que sus rivales, pero por otro también es cierto que con el blando hay que trabajar en los detalles. Yendo hacia atrás, en varias ocasiones el SF-24 ha tenido problemas para extraer todo el potencial del compuesto blando, sobre todo a la hora de luchar por las últimas centésimas. Un tema que parece haberse repetido aquí en Montecarlo.

Más allá de este aspecto, hay otro elemento a destacar, a saber, el hecho de que Leclerc todavía tiene algo de margen si nos fijamos en los mejores sectores de la sesión. Conseguir la vuelta perfecta en Montecarlo es extremadamente complejo, pero el monegasco tiene el margen más amplio entre el tiempo real y el ideal, unas tres décimas. El ejemplo encaja como un guante al observar las referencias del primer sector: en su propia mejor vuelta, Leclerc fue menos efectivo que Hamilton, pero en realidad incluso el propio monegasco se dejó más de dos décimas respecto a su mejor tiempo.

Comparativa telemetría Leclerc - Hamilton FP2 Mónaco 2024 Foto de: Gianluca D'Alessandro

Esta es otra de las razones por las que las referencias de telemetría no dicen toda la verdad de este primer día, pero siguen ofreciendo datos interesantes. El SF-24, en manos del ídolo de la casa, demostró ser el coche con el mejor compromiso entre las zonas más rápidas y las más lentas. El rendimiento en la parte lenta no es suficiente, ya que también hay que garantizar al piloto un coche eficaz que dé confianza en las zonas más rápidas, donde a menudo se dejan sentir las diversas depresiones del asfalto. Leclerc también ha trabajado en las trayectorias, intentando, por ejemplo, aumentar gradualmente la agresividad en la entrada y la salida de la curva 5.

Las principales diferencias, sin embargo, se apreciaron en las secciones lentas, con una excelente combinación de velocidad y tracción, especialmente en las curvas de baja velocidad del sector central y en la parte final del último tramo intermedio. Es precisamente en las dos últimas curvas donde se amplía la ventaja sobre los rivales, probablemente no sólo por una cuestión de características y eficacia del monoplaza en términos de rendimiento, sino también por la capacidad de mantener durante más tiempo en la ventana a un C5 muy sensible.

En las zonas más rápidas, sin embargo, surgen buenas indicaciones, aunque hay equipos más eficaces, como Red Bull en las curvas de velocidad media del primer sector, pero que tampoco consigue repetirse en el sector lento. McLaren también se defiende bien en las curvas de velocidad media-alta, sólo para presentar debilidades similares a las del RB20 desde el punto de vista del rendimiento, aunque no en términos de comportamiento. Para Leclerc queda la excelente entrada en la chicane Pools, donde ya había demostrado en temporadas anteriores que podía marcar la diferencia favoreciendo la primera parte de la secuencia con una entrada agresiva.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull conservador, pero sufre en los baches

Mercedes se posicionó como la segunda fuerza del día por detrás de Ferrari, rodando con trazadas más agresivas desde la FP1, como se ha convertido en una tradición para los coches propulsados por la estrella en este campeonato. Sin duda será uno de los coches de los que esperemos ver si es capaz de mantener el ritmo, pero en la primera jornada el W15 parece seguir la idea de 'compromiso' de Ferrari, con un coche que no destaca, salvo en velocidad punta, pero que se defiende bien en varios tramos.

Entre las sorpresas está el Aston Martin, que parece haberse centrado en una puesta a punto orientada a tramos lentos, muy blandos, manteniendo buenas velocidades punta, aunque los mapeados más agresivos utilizados los viernes tienden a aflorar en este aspecto. Se trata de un aspecto interesante, porque a lo largo de esta temporada el AMR24 ha hecho de la efectividad en DRS abierto y el aumento de rendimiento en tramos rápidos las características clave de su efectividad en clasificación, mientras que aquí la situación parece invertirse, quizás también para dar más confianza a los pilotos tras las dificultades en Imola.

El que parece tener más dificultades es Red Bull, que muestra claramente cuáles son sus áreas de mayor dificultad. Al final de los entrenamientos libres, Max Verstappen no ocultó que los mayores problemas surgen a la hora de lidiar con las depresiones de un asfalto que, sin duda, no es liso. En un circuito urbano es normal encontrarse con baches, como ocurrió en Singapur el año pasado. Una vez más, el RB20 parece tener que lidiar con una puesta a punto rígida, diseñada para aprovechar al máximo su plataforma aerodinámica, que no se lleva bien con los baches del Principado.

Comparación telemétrica Leclerc - Verstappen FP2 Mónaco 2024 Foto de: Gianluca D'Alessandro

En general, sin embargo, la necesidad de mantener el coche más alto, al igual que en Marina Bay, tiene aún más peso: esto se vio muy claramente en la zona de la chicane rápida de las piscinas, donde hay más depresiones. En otras zonas menos bacheadas, como la subida hacia el Casino o el Estanco, destacan más las cualidades aerodinámicas del RB20, mientras que donde hay lucha en los bordillos hay un comportamiento más crítico. Tanto Pérez como Verstappen, a pesar de una puesta a punto ligeramente diferente, adolecieron de falta de precisión en el tren delantero. Sin embargo, aún quedan décimas por desbloquear, ya que Red Bull se ha mantenido conservador en la parte de la Unidad de Potencia y eso se nota no sólo en las velocidades punta, sino también en la progresión.

Entre el viernes y el sábado en Imola, Red Bull fue capaz de dar un buen paso adelante, pero el circuito italiano también tiene características diferentes que les permitieron sortear los problemas. Encontrar un equilibrio en Mónaco entre los distintos aspectos es mucho más complejo, especialmente para un monoplaza que ya el año pasado tuvo más dificultades aquí que en otros eventos. Es una historia similar para McLaren, que el viernes pareció mostrar algunos signos más de fatiga en aquellas áreas en las que se necesita trabajo mecánico.

En Red Bull será una noche intensa y dura no sólo para encontrar rendimiento, sino también para dar más confianza a los pilotos, que han estado sufriendo por los baches. Dar más consistencia a los que están en el cockpit en una pista como Mónaco podría ayudar a compensar, al menos en parte, los problemas.