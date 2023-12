Por qué 2001 es el origen de la tensión actual entre la FIA y la F1

No hace falta ser un genio para darse cuenta de que las relaciones entre la FIA y el titular de los derechos comerciales de la Fórmula 1 no son buenas en este momento.

El estilo de liderazgo que hemos visto del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha ayudado a poner al organismo rector en curso de colisión varias veces con la Formula One Management (FOM) desde que asumió el cargo a finales de 2021.

Estuvo la manera en que la FIA gestionó la polémica en torno al GP de Abu Dhabi 2021, la controversia sobre sus comentarios sobre una posible adquisición de la F1 por parte de Arabia Saudita, los cruces por sus planes de ampliar la parrilla de F1 con Andretti y las preguntas formuladas sobre muchos aspectos de la forma en que se han administrado las carreras de grandes premios (piense en los límites de la pista, la prohibición del uso de joyas por parte de los pilotos, el código de conducta y el comportamiento de los corredores).

La frustración y el enfado alcanzaron quizás su punto álgido a principios de mes por la mala gestión de la FIA, y su giro de 180 grados, en relación con las acusaciones que resultaron ser totalmente infundadas contra el jefe de Mercedes, Toto Wolff, y su esposa Susie Wolff, directora general de F1 Academy.

Las tensiones están muy lejos de los días de los últimos presidentes de la FIA, Max Mosley y Jean Todt, en los que, a pesar de los puntos de conflicto ocasionales, las organizaciones estaban bastante alineadas en muchos aspectos relativos a la forma en que la F1 necesitaba desarrollarse. Y esas alianzas fueron cruciales en algunos momentos, quizás como en medio de la crisis de COVID, cuando la FIA y la FOM tuvieron que hacer todo lo posible y trabajar juntas para sacar adelante planes que aseguraran la supervivencia de los 10 equipos actuales de la F1. Una ruptura en ese momento podría haber desencadenado un colapso.

El estado actual de las relaciones entre la FIA y la FOM ha provocado inevitablemente cierta intriga sobre lo que está alimentando las divisiones entre las dos organizaciones. Al frente y en el centro de la misma ha estado el propio Ben Sulayem, que no ha tenido miedo de dar la cara y declarar sus puntos de vista en numerosas ocasiones sobre situaciones que considera injustas. Se trata de un enfoque opuesto al de Stefano Domenicali, CEO de la F1, que prefiere resolver las cosas discretamente a puerta cerrada y evitar demasiado ruido en todo lo que sucede.

Aunque ha habido sospechas de agendas personales y egos en juego en lo que se refiere a los enfrentamientos entre Ben Sulayem y la FOM en muchos momentos, la situación en realidad está siendo alimentada por algo mucho más grande, y se remonta a más de dos décadas atrás.

Foto: Motorsport Images ¿Podría ser un acuerdo entre Mosley y Ecclestone de hace 22 años la causa de los problemas actuales?

En la Gala de los Premios de la FIA celebrada este mes en Bakú, el presidente del Senado de la FIA, Carmelo Sanz de Barros, ofreció una fascinante visión de la situación, al sugerir que todo se ha originado a raíz de una decisión tomada en 2001 por la FIA.

En concreto, se trata de la decisión de la FIA, bajo el mandato de Mosley, de vender los derechos comerciales de la F1 por 313,7 millones de dólares al entonces propietario SLEC (el fondo familiar de Ecclestone) durante 100 años (ampliando un contrato de arrendamiento existente de 15 años). El acuerdo se extiende hasta 2110. Aunque el acuerdo original de 100 años se centraba en la explotación comercial de la F1, se ha transformado en algo mucho más amplio que dar a la FOM la libertad de vender derechos de televisión y otras grandes oportunidades de ingresos.

Por el camino, la FIA también ha renunciado a controlar varios aspectos -como el cronometraje, el control de ciertos pases y las oportunidades de patrocinio de cosas bajo su control total, como el coche de seguridad- que ahora cree que deberían estar bajo su competencia.

"Tal y como lo vemos en el equipo presidencial, está claro que el propietario de la F1 es la FIA. Nosotros somos los responsables. Somos los dueños de este campeonato, como lo somos con los rallies, con la FE, o con el karting" Carmelo Sanz de Barros, presidente del Senado de la FIA

Y eso antes de pensar en quién paga el cada vez más complicado papel regulador que debe cumplir en la F1. Como ha demostrado la actual polémica sobre los límites de las pistas -con la necesidad de tecnología avanzada y ahora incluso de elementos de IA-, garantizar que las normas se vigilan correctamente no es barato.

Para de Barros, la situación actual entre la FIA y la FOM se debe en última instancia a este acuerdo de 100 años y a la sensación de que la anterior administración del organismo rector perdió de vista la pelota al dejar pasar demasiadas cosas.

"Lo que creo que ha ocurrido es que probablemente en los últimos años, antes de nuestra era, la FIA no prestó demasiada atención a sus propias responsabilidades en la competición de F1", dijo. "Entonces, cuando estás tratando de volver a las responsabilidades y tratando de aplicar tu reglamento, puede generar algún conflicto".

"Tal y como lo vemos en el equipo presidencial, está claro que el propietario de la F1 es la FIA. Nosotros somos los responsables. Somos los dueños de este campeonato, como lo somos con los rallies, con la Fórmula E o con el karting. Pero en el caso de la F1, hubo un acuerdo en el que durante 100 años delegamos la pura responsabilidad comercial en un tercero. En ese caso, y de momento, se trata de la FOM.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images La FIA ha adoptado una postura agresiva con la F1 desde que Ben Sulayem es presidente

"Probablemente no es sólo la razón por la que hemos estado teniendo algunos de estos conflictos, y no estoy culpando sólo a la FOM, porque creo que no hemos estado haciendo nuestro trabajo en muchas áreas, y no hemos estado prestando demasiada atención a algunos aspectos de nuestras responsabilidades. Así que lo que está pasando ahora es que estamos intentando volver a lo que es el enfoque normal y el proceso normal".

De Barros compara la situación con la de alguien que presta a un amigo una prenda de ropa y luego se la pide muchos años después: "Si he estado usando tu camisa durante cuatro o cinco años, y ahora de repente vengo y me dices: 'devuélveme mi camisa', probablemente intentarás resistirte un poco".

La sugerencia de que la FIA recupere lo que cree que debe tener como propietaria de la F1 encaja con muchas de las declaraciones que Ben Sulayem ha hecho en los últimos meses. Hablando sobre los límites de las pistas a principios de este año, sugirió que era injusto que se esperara que la FIA controlara las cosas con un "presupuesto mínimo" teniendo en cuenta los miles de millones que generaba la F1.

"Nuestro acuerdo tiene que ser mejor", dijo. "Hay que recordar una cosa: el campeonato es nuestro. Yo represento al propietario y lo alquilamos. Nuestra misión es diferente a la de Liberty, pero estamos en el mismo barco".

Y añadió: "No deberíamos dirigir esta gran responsabilidad con un presupuesto reducido. Somos transparentes. (Le decimos a la gente) esto es lo que cuesta. La gente presume de lo que vale cada equipo de F1, pero la FIA debería ser libre y tener los recursos necesarios para dirigirla de la mejor manera. Cada vez que somos mejores, hacemos mejores a los equipos y hacemos mejor al deporte".

Pero aunque existen tensiones obvias, que inevitablemente marcarán las líneas de batalla en las discusiones sobre el próximo Acuerdo de la Concordia que debe llegar a partir de 2026, de Barros no percibe que las diferencias entre la FIA y la FOM sean irreconciliables. Cree que las relaciones están mejorando a ciertos niveles, aunque haya habido algunas dificultades por el camino.

"Ha habido momentos en los que se han producido algunos conflictos, o algunos malentendidos, y el estilo (ha sido cuestionado), pero creo que esto está mejorando", dijo. "Hemos tenido, en estos dos años, todas estas tensiones, pero creo que es mucho mejor en el sentido de que ahora empezamos a entender lo que significa esta propiedad comercial, y esto es de lo que estamos hablando".

Foto: Steven Tee / Motorsport Images En general, los equipos y pilotos de F1 se han visto atrapados en medio de la lucha de poder entre la FIA y la FOM

"Estoy convencido de que estamos llegando, y espero que estemos al final de este proceso porque, nos guste o no, estamos juntos en la cama. Somos una pareja, tenemos que ir a la cama todas las noches, así que lo que tenemos que intentar por ambas partes, es asegurarnos de que dormimos lo mejor posible."

Las frustraciones que persisten en el seno de la FIA por la venta a 100 años son evidentes, pero lo hecho, hecho está. Sabe que tendrá que esperar otros 87 años para abordar las cosas como es debido en relación con el acuerdo más amplio.

Pero hay elementos que cree que debería recuperar ahora. Y para conseguirlo, Ben Sulayem se ha lanzado al ataque y a la confrontación , lo que quizá no haya sido la mejor manera de intentar alcanzar los objetivos.

Será fascinante ver si esa postura agresiva se mantiene o si, a la luz de los últimos acontecimientos, la FIA se da cuenta de que una actitud más conciliadora es el mejor camino hacia el éxito. Como dijo De Barros: "La decisión se tomó hace años y poco podemos hacer al respecto. Pero podemos asegurar que, dentro del contrato y con las nuevas reglas de la competición, tenemos que adaptarnos. Creo que esto es importante".