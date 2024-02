Test de Bahréin F1: los neumáticos elegidos por los equipos

Faltan menos de 24 horas para el inicio de los entrenamientos en Bahréin y ya es hora de elegir, en este caso en lo que respecta a los neumáticos. De hecho, Pirelli ha desvelado las decisiones de los equipos para los tres días de pruebas en Sakhir en cuanto a los juegos elegidos, dando así una primera idea de cuáles serán los programas de trabajo de los equipos.

Cada escudería dispondrá de un total de 35 juegos de neumáticos lisos, que se repartirán a voluntad entre los cinco compuestos de la gama, más dos juegos de intermedios y dos de full wets para condiciones extremas de lluvia. Aunque no se prevén condiciones adversas para las pruebas de esta semana, el primer día de pruebas de Fórmula 2 y Fórmula 3 a mediados de febrero se vio afectado por la lluvia.

Es bueno tener en cuenta que los neumáticos no han sido modificados sustancialmente respecto a la temporada pasada, retomando las características de los neumáticos introducidos a mediados de la temporada pasada, cuando fueron revisados para responder a las cargas de los monoplazas 2023, que fueron superiores a las esperadas.

Neumáticos Pirelli Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

Para Red Bull, no habrá "carrera a la gloria" con el C5 al final de la prueba, ya que optaron por no llevar el compuesto más blando de la gama, decisión que sí tomaron McLaren, Aston Martin, Alpine, Racing Bulls y Haas. Por lo general, el compuesto más blando se utilizó hacia el final del día, con temperaturas más frescas, pero no faltaron ocasiones en las que los equipos lo aprovecharon en las horas más calurosas, hacia el final del stint de un piloto.

De la asignación elegida por el equipo de Milton Keynes, se desprende que la intención es correr con los compuestos más duros de la gama, en particular el C3 (20 juegos), C2 (5 juegos) y C1 (6 juegos), mientras que sólo trajo 4 juegos de C4, para tener una referencia incluso con compuestos más blandos.

Una decisión opuesta a la de Ferrari, que optó por llevar 2 juegos de C5 y nada menos que 6 juegos de C4, con la posibilidad de realizar también tandas intermedias para evaluar el desgaste y obtener datos no tanto de cara al fin de semana, donde el C4 no estará presente, sino para el resto del mundial. El equipo con sede en Maranello también estará presente con 19 juegos de C3, 4 de C2 y 2 de C1.

Más extremo es el planteamiento de Mercedes, que será el equipo con más juegos de C3 de toda la parrilla, con 25: está claro que el programa de trabajo del equipo de Brackley se centrará en un compuesto flexible, presente en todas las rondas del mundial. Por otra parte, sólo hay 2 juegos de C1 y 2 de C2, los neumáticos más duros, más 4 juegos de C4 y 2 de C5, que se utilizarán en las horas más frías.

También hubo elecciones interesantes por parte de McLaren, Aston Martin y Alpine. Los equipos de Woking y Enstone han decidido no solicitar ningún juego de C5 y C4, neumáticos que no han sido seleccionados por Pirelli para el fin de semana de la carrera, confiando exclusivamente en los otros tres compuestos.

El equipo de Silverstone también ha seguido el mismo planteamiento, aunque todavía se presentarán con dos juegos de neumáticos blandos, siendo realistas, para dar a sus pilotos la oportunidad de entender el comportamiento del coche con un compuesto que garantice más agarre.

Las opciones de los diez equipos para los entrenamientos en Bahréin: