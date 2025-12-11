Todos los campeonatos

La F1 toma Oxford Street mientras Aston Martin y PUMA invitan a los aficionados a celebrar al equipo detrás del equipo

La vorágine navideña en el centro de Londres será aún más agitada por un día muy especial este año, cuando un monoplaza de F1 de Aston Martin llegue a la nueva tienda de PUMA en Oxford Street para celebrar la icónica asociación del equipo de carreras con la marca de ropa deportiva.

Publicado:
PUMA x Aston Martin Collection 01

El coche de Fórmula 1 de Aston Martin será pieza central en el lanzamiento de una nueva colección en la nueva tienda de PUMA en Oxford Street hoy (11 de diciembre). La colección está inspirada en la innovación, la artesanía y la experiencia del equipo detrás del equipo, y dará a los aficionados la oportunidad de despedirse de la antigua era de la F1 y mirar hacia una temporada revolucionaria en 2026.

Aston Martin y PUMA unieron fuerzas a comienzos de este año y el equipo despidió 2025 con estilo con sus dos coches en los puntos el fin de semana pasado en Abu Dhabi, donde el excampeón del mundo Fernando Alonso terminó sexto y su compañero Lance Stroll finalizó décimo.

El equipo está desarrollando ahora su primera máquina para la nueva era de la F1, que será diseñada por el legendario Adrian Newey, y la nueva colección de PUMA mira hacia ese futuro, tomando inspiración de diseño en los héroes de la ingeniería, pocas veces reconocidos, que trabajan bajo su ala.

"Esta colección marca una celebración de la evolución de la asociación entre PUMA y el Aston Martin Aramco Formula 1 Team —una colaboración construida sobre valores compartidos de innovación, artesanía y diseño contemporáneo—", dijo PUMA.

Photo by: PUMA

"La colección encarna este espíritu, combinando la experiencia de PUMA en ropa deportiva de alto rendimiento con la estética refinada de Aston Martin Aramco para crear piezas que conecten con los aficionados tanto dentro como fuera de la pista."

La ropa deportiva orientada al rendimiento está diseñada para el movimiento, la comodidad y el estilo, y cada pieza individual ha sido creada de manera innovadora con tejidos técnicos, cortes precisos y detalles centrados en el rendimiento.

PUMA afirma que la colección ha sido desarrollada para celebrar a las personas que trabajan tras bambalinas, destacando prendas como la chaqueta y el pantalón Gear, una sudadera con cierre completo y las legendarias PUMA Speedcats —un icono del calzado reinventado para aficionados y entusiastas del streetwear—.

A medida que se acelera la temporada navideña, los afortunados aficionados a la F1 tendrán la oportunidad de desacelerar y tomarse un respiro de las agitadas calles comerciales, explorando el coche —y la nueva colección— de cerca, apenas días después de que la temporada llegara a su fin.

Photo by: PUMA

El evento está abierto para que todos los aficionados asistan y participen de la experiencia, con un DJ en vivo actuando durante todo el día y una variedad de actividades especiales relacionadas con la F1 disponibles para los visitantes.

La colección PUMA x Aston Martin Aramco Formula One Team Select está disponible en tiendas PUMA seleccionadas, así como en puma.com.

