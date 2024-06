Trofeos de F1: 10 de los diseños más extraños entregados en un gran premio

Aunque los trofeos de F1 deben atenerse a algunas normas -por ejemplo, mostrar el logotipo de la F1, el nombre oficial del evento y la posición final, así como estipulaciones relativas a la altura y el peso-, se ofrece mucha libertad a los diseñadores.

Esto ha dado lugar a algunos diseños únicos en los últimos años; sin embargo, esas reglas no siempre se han aplicado, lo que significa que en el pasado algunos grandes premios se han vuelto realmente creativos con el diseño de sus trofeos. He aquí 10 de los más peculiares de la historia de la F1.

Gran Premio de San Marino - Trofeo de oro

Nelson Piquet, 1ª posición, celebra su primera victoria para McLaren en el podio. Alain Prost, 2ª posición, y Nelson Piquet, 3ª posición, le acompañan. Foto: Motorsport Images

El Gran Premio de San Marino solía premiar a su ganador con uno de los trofeos de aspecto más peculiar. Engalanado en oro, el trofeo se alzaba sobre una base en la que figuraban todos los vencedores del GP de San Marino, mientras que el logotipo del Automobile Club Bologna -ciudad cercana al circuito de Imola- se colocaba justo encima. El rasgo más distintivo era la figura que sostenía una lanza en la parte superior.

Este diseño se utilizó hasta el fatídico GP de San Marino de 1994, ya que a partir de 1995 el trofeo del ganador pasó a tener un diseño de cuenco negro y plateado. Uno de los receptores del trofeo de oro fue Nigel Mansell, que ganó el GP de San Marino de 1992 y lo vendió por 28.800 libras en una subasta en 2023.

Gran Premio de Brasil 1989 - Nigel Mansell se corta el dedo con el trofeo

Nigel Mansell requiere atención tras cortarse la mano con el trofeo de ganador. Foto: Motorsport Images

Los trofeos que se entregaban tras el GP de Brasil en la década de 1980 tenían un diseño muy especial, ya que presentaban una base negra con seis pilares en la parte superior que servían de marco para una copa con alas doradas. Pero la historia que hay detrás hace que el trofeo sea aún más estrafalario.

Cuando Mansell se disponía a levantar el trofeo de ganador tras proclamarse vencedor en su debut con Ferrari en 1989, se cortó un dedo al colocarlo sobre uno de los afilados pilares. Al observar su reacción, está claro que fue un dolor repentino, por lo que Mansell bajó del escalón más alto para dirigirse a los auxiliares que se encontraban a un lado del podio, quienes revisaron el corte.

1989 Gran Premio de México - Jarra de Cobre

El ganador Ayrton Senna (BRA) McLaren MP4/5 en el podio recibe su Trofeo GP de México Foto: Sutton Images

Algunos diseños de trofeos muy distintivos surgieron de la temporada 1989, y el GP de México de ese año no fue diferente. Ayrton Senna dominó desde la pole para ganar por 15,6 segundos para McLaren y su recompensa fue una jarra de cobre, que se asemejaba a algunos de los antiguos diseños de escupideras - un objeto que data del siglo XIX, utilizado para deshacerse de diversos artículos como el tabaco de mascar.

Medía 35,6 cm de alto y pesaba aproximadamente 1,6 kg. En la parte delantera tenía impreso "Grand Premio de México 1er Lugar Piloto".

Sin embargo, como Senna ganó con McLaren, no pudo conservar el trofeo original porque la escudería británica es históricamente conocida por guardar todos los trofeos de sus pilotos. Así que el campeón del mundo encargó una réplica exacta y es el único trofeo Senna/McLaren que se ha visto fuera de la colección de la escudería.

Gran Premio de España - Trofeo Tío Pepe

Ayrton Senna celebra la victoria en el podio con Nigel Mansell, 2º, y Alain Prost, 3º. Foto de: Rainer Schlegelmilch

Jerez acogió el GP de España de 1986 a 1990, en el que Senna y Alain Prost ganaron dos veces y Mansell también consiguió una victoria. Sin embargo, Mansell podría haber conseguido fácilmente dos victorias en Jerez, ya que la edición de 1986 fue un auténtico hervidero de carrera, ya que el británico terminó a sólo 0,014s de Senna, lo que supuso el tercer final más ajustado -entonces segundo- de la historia de la F1.

El trofeo de Jerez también fue un éxito, ya que representaba a la perfección la asociación de la ciudad con el jerez, un vino fortificado elaborado con uvas blancas que se cultivan en los alrededores. El trofeo tenía la forma de una botella de jerez con la marca Tío Pepe y se completaba con un sombrero y una guitarra española en miniatura.

1993 Gran Premio de Europa - Trofeo Sega

Ayrton Senna, en primera posición, sostiene el trofeo Sega Sonic the Hedgehog en el podio. Fotografía de: LAT Photographic

El Trofeo Sega es posiblemente el más famoso de la historia de la F1. Todo formaba parte de una enorme campaña de marketing de la empresa japonesa de videojuegos, que ya patrocinaba a Williams, ya que el logotipo de Sega era visible prácticamente en todas partes en Donington Park, desde las vallas publicitarias hasta el entablado del podio del GP de Europa de 1993.

Una campaña tan agresiva fue acompañada de un clásico de todos los tiempos, ya que la carrera contó con la famosa vuelta inicial de Senna, que subió de la quinta a la primera posición en mojado, antes de ganar el gran premio por 1m23.199s a pesar de caer brevemente a la segunda posición en los compases intermedios.

Así pues, la imagen de Senna levantando el trofeo, en el que aparecía un Sonic the Hedgehog -posiblemente el personaje de juego más famoso de la compañía- sobre el logotipo de Sega, está grabada en la mente de mucha gente. Pero al jefe de McLaren, Ron Dennis, no le gustaba el trofeo, por lo que el equipo lo desterró a uno de sus almacenes antes de colocarlo en exhibición dentro del Centro Tecnológico McLaren en 2020, a pesar de que en realidad no era el trofeo oficial del ganador de la carrera.

Gran Premio de Australia - Trofeo Fosters

Thierry Boutsen (Williams Renault) 1ª posición y su compañero Riccardo Patrese en el podio. Fotografía de: LAT Photographic

Senna consiguió su última victoria en la F1 sólo siete meses después del GP de Europa de 1993, en el GP de Australia de ese año. Ganó el final de la temporada por 9,2s desde la pole y también fue el último piloto en recibir el trofeo inspirado en Fosters, ya que la compañía de cervezas fue el patrocinador principal de la carrera de 1986 a 1993.

Se trata de un trofeo único, ya que representa una lata de Fosters con un marco dorado alrededor que le da un toque de distinción. En el trofeo también figuraban los nombres de cada uno de los ganadores del GP de Australia durante ese período, así como el logotipo de Fosters en la parte superior del marco circular azul situado en el centro del trofeo.

Gran Premio de Gran Bretaña 2014 - Lewis Hamilton descontento con el trofeo del patrocinador

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 1ª Posición, en el podio con su trofeo. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Es tradición que el ganador del GP de Gran Bretaña reciba el trofeo dorado del Royal Automobile Club, que debutó a principios de la década de 1970. Pero en 2014, el GP de Gran Bretaña rompió esa tradición al entregar un trofeo de aspecto peculiar que tenía la forma del logotipo del Santander, el banco patrocinador del evento.

Pero el ganador de la carrera, Lewis Hamilton, no estaba contento, ya que preguntó "¿dónde está el trofeo de oro?" en el podio. Al final se lo concedieron en la rueda de prensa posterior a la carrera, pero al año siguiente volvió a quejarse de que muchos de los trofeos de la F1 ya no tienen un gran significado histórico.

Gran Premio de Francia - Trofeo King Kong

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, levanta su trofeo. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

El GP de Francia albergó uno de los trofeos más estrafalarios y singulares de la F1 desde 2018 hasta 2022, cuando el Circuit Paul Ricard celebró el evento. Los pilotos recibían un trofeo en el que aparecía un King Kong de aspecto agresivo, que en algunos años era blanco y en otros tenía los colores de la bandera francesa sujetando un neumático Pirelli.

Fue diseñado por el escultor y artista francés Richard Orlinski y es una copia de su estatua de King Kong a tamaño natural colocada en el circuito.

Grandes Premios de Japón y Estados Unidos 2023 - Trofeos activados por besos

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, baja del podio con su trofeo. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El GP de Japón de 2023 fue el primero en presentar un trofeo activado por un beso, en el que se iluminaba con los colores de la bandera nacional del ganador al ser besado. Fue diseñado por Pininfarina y se hizo como un reto para encontrar diferentes formas de incrustar tecnologías más inteligentes en los trofeos.

Fue Max Verstappen quien ganó en Suzuka ese año, por lo que la bandera neerlandesa apareció en el trofeo originalmente blanco cuando el campeón del mundo lo besó. Verstappen también ganó el GP de Estados Unidos un mes después, lo que significó que ese trofeo -originalmente negro- se iluminó con la bandera neerlandesa cuando también se activó al besarlo.

Gran Premio de Canadá 2024 - Trofeo inspirado en la IA

El trofeo diseñado por la IA para el GP de Canadá de 2024 es el resultado de la colaboración de la F1 con Amazon Web Services. AWS investigó una serie de trofeos antes de aplicar la IA generativa para crear el diseño final, que luego fue creado por un orfebre del Reino Unido.

El resultado es un trofeo de aspecto futurista con una gran base y unos laterales curvados de plata con bordes puntiagudos. En el centro hay un objeto dorado con forma de huevo que se mantiene en su sitio gracias a los pinchos curvados del lateral.