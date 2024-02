Tsunoda: El nuevo coche de RB ya es un "gran paso" adelante

El jueves, Yuki Tsunoda y su compañero de equipo Daniel Ricciardo hicieron sus primeros kilómetros durante una jornada de pruebas y rodaje en el circuito italiano, después de una ostentosa presentación en Las Vegas la semana anterior, donde el antiguo equipo AlphaTauri mostró su nueva identidad como Visa Cash App RB.

Tsunoda dijo que el nuevo coche ya se siente como una mejora significativa sobre el monoplaza que terminó sólo octavo en la clasificación de constructores la temporada pasada, pero tuvo una fuerte evolución tardía que vio a Daniel Ricciardo terminar séptimo en México y Tsunoda conseguir el octavo puesto en Abu Dhabi.

"Me siento muy bien en la pista, la primera carrera con el VCARB 01 ha ido como la seda", dijo el japonés de 23 años, que seguirá a bordo por cuarta campaña.

"Ya he notado un par de pasos de mejora en comparación con el año pasado y un paso realmente grande en comparación con la misma época del año pasado. También he disfrutado mucho con el nuevo coche, la nueva decoración y el nuevo equipo, así que ha sido un día positivo.

"Diría que, en general, es un coche más fácil de manejar y no he notado ningún problema destacable ni características o movimientos fuertes. Hasta ahora, me siento positivo".

Ricciardo añadió: "Desde el punto de vista de las sensaciones, ha sido agradable volver a dar unas vueltas después del parón navideño. Es difícil saber todavía dónde estaremos, pero me sentí muy bien al volver a ponerme al volante".

"Estar de vuelta con Red Bull ya fue algo que me hizo sentir completo de nuevo, estar de vuelta con esa familia. Y ahora este año es otra fase de la 'carrera' de este equipo".

Yuki Tsunoda, VCARB 01 Foto de: Red Bull Content Pool

"Es un momento en el que ya no se nos ve sólo como un equipo junior tipo Red Bull. Es un equipo que se vale por sí mismo".

El director técnico, Jody Egginton, espera que su equipo pueda empezar desde donde lo dejó en Abu Dhabi en lugar de tener que volver a luchar por la victoria.

"El objetivo general es que seamos competitivos, que luchemos duro en el mediocampo y que seamos capaces de extraer todo el rendimiento disponible del coche y desarrollarlo a partir de ahí", dijo.

"Así que creo que si podemos marcar todas esas casillas y sacar lo mejor del coche, estaremos contentos".

"El año pasado tuvimos un buen final de año. Nuestra expectativa es estar en esa lucha en el mediocampo y poder entrar en esa lucha un poco antes, ser un poco más consistentes y ser protagonistas en todas las carreras, realmente, luchando duro en la lucha por los puntos y tratando de extraer lo máximo del coche y de nosotros mismos."