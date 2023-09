Vasseur: "Contento con la pole, pero ahora hay que materializarla"

Desde la primera sesión de entrenamientos libres quedó claro que Ferrari estaba entre los favoritos en la lucha por la pole position, con claras opciones de batir a la competencia y conseguir su segunda pole consecutiva.

Su mejor arma era Carlos Sainz, capaz de repetir el mismo resultado de Monza con la intrigante perspectiva de convertir esa primera posición de clasificación en su primera victoria de la temporada. De hecho, la pista de Singapur es mucho más hostil en términos de adelantamientos y, en caso de que no consiga crear un margen de seguridad, el piloto español ya ha insinuado que está preparado para una carrera totalmente defensiva, con posibles órdenes internas de fondo para defender la primera posición.

El director del equipo se ha mostrado satisfecho con el resultado de hoy, fruto de un excelente trabajo entre bastidores que ha permitido al equipo llegar lo más preparado posible antes de salir a pista.

Una buena preparación que sigue los mismos pasos que Monza, aunque las expectativas para mañana son diferentes a las de la ronda italiana. En Italia, la esperanza era mantener al dúo Red Bull detrás el mayor tiempo posible, aunque se sabía que tenían un ritmo inferior a largo plazo. Por mucho que Mercedes demuestre en general una buena gestión de los neumáticos, en Singapur el objetivo es ser protagonistas y al menos jugar en igualdad de condiciones sin dejarse nada sobre la mesa.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, recibe el premio Pirelli a la pole position de manos de Eric Nam Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"No sé si hemos hecho algo especial, pero hemos tenido un fin de semana muy bueno desde el principio. Ambos pilotos tuvieron unos entrenamientos libres muy buenos, construimos nuestro ritmo a lo largo del fin de semana sin tener ningún problema y eso es lo más importante, porque al final estamos hablando de milésimas de segundo entre Russell y Leclerc. Esto significa que el proyecto que llevamos a cabo durante el fin de semana dio sus frutos y ambos pilotos hicieron un gran trabajo", explicó Frederic Vasseur en una entrevista a Sky Sport.

"El coche fue bien desde el principio del fin de semana, creo que nos preparamos bien antes de este evento y desde la primera vuelta estuvimos ahí con los dos coches y al final consiguieron juntarlo todo haciendo dos buenas vueltas. Creo que la diferencia entre Russell y Charles es cuestión de milésimas, pero sienta bien estar ahí. Ahora tenemos que centrarnos en mañana".

El director del equipo alabó especialmente el trabajo de Carlos Sainz, en su segunda pole consecutiva, la quinta desde que se unió a Ferrari: "Creo que está en línea con lo que hizo hace quince días en Monza. Estuvo ahí en los entrenamientos libres uno, dos y tres. En todas las sesiones estuvo arriba, así que no me sorprende, me alegro por él. Consiguió juntarlo todo en la Q3, ha dado un paso adelante en comparación con otros eventos desde el principio del fin de semana".

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

En el otro lado del garaje, Leclerc no está teniendo su momento más fácil, con el monegasco señalando que es incapaz de encontrar la confianza adecuada con las características de subviraje del monoplaza, teniendo así que tomar algunos riesgos. Según Vasseur, los progresos del español también son una buena referencia para Leclerc: "Tener estímulos siempre es positivo. Tiene un punto de referencia con Carlos, se ayudan mutuamente en el desarrollo y el análisis, curva tras curva. Uno es más rápido en el primer y tercer sector, otro en el segundo, y así es como se puede progresar y desarrollar el coche de forma que ayude a ambos pilotos en su pilotaje. Al final, esta es también la mejor combinación.

Pensando en 2022, el primer paso para mañana será mantener el liderato tras la primera vuelta. El año pasado, de hecho, el monegasco perdió la primera posición tras una lenta salida desde la parte más húmeda de la parrilla, terminando por detrás de Sergio Pérez: "El año pasado había llovido antes de la carrera, así que la pista estaba un poco húmeda. Espero que este año esté seca. Ya veremos mañana. Mientras tanto, concentrémonos en nuestra estrategia, aunque prefiero salir primero que segundo".