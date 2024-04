Vasseur satisfecho por la carrera de Ferrari en Japón, pero aún preocupado

Si el sábado tras la calificación hubo cierta decepción por una sesión que había puesto de manifiesto algunas de las dificultades de Ferrari en la preparación de los neumáticos en una sola vuelta, sobre todo en el primer sector con curvas de velocidad media-alta donde se necesita un coche con capacidad de respuesta, en carrera afloraron los puntos fuertes del SF-24.

Como se ha visto en las tres primeras rondas, la manejabilidad en tandas largas no está al nivel del Red Bull, pero es suficiente para mantener a los rivales en la lucha por el segundo puesto. Suzuka era probablemente una de las pistas más hostiles para el coche de Maranello, dadas las peculiaridades de este trazado, pero en carrera la diferencia se redujo y aparecieron los elementos que les permitieron anotarse un bonito podio por delante de los dos McLaren.

Está claro que los de Woking ayudaron planificando una estrategia que no convenció del todo, hasta el punto de que el propio Lando Norris, que luchaba por la tercera plaza, no se explicaba por qué el equipo había decidido adelantar tanto las dos paradas, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo había mantenido dos juegos de neumáticos duros específicamente para una mayor flexibilidad.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Por el contrario, la Rossa jugó muy bien con la estrategia en dos frentes. Por un lado, con Sainz, siguió la táctica de dos paradas, que sobre el papel era más efectiva, y por otro, supo leer bien la carrera en tiempo real con Leclerc, cambiando de estrategia: de hecho, fue el propio monegasco el que propuso un cambio de táctica, aunque la escudería del Cavallino Rampante ya estaba valorando dos posibles alternativas, concretamente el Plan B y el Plan C.

Esta doble estrategia encajaba perfectamente en el contexto de los errores cometidos por McLaren, permitiendo a Sainz estirar y crear ese delta en términos de vida de neumáticos necesario para recuperar el podio al final, mientras que con Leclerc significaba que Norris paraba prácticamente en la misma vuelta, logrando así quedar por delante de él en el stint final. También hizo posible esta doble táctica la buena gestión de neumáticos del monegasco en la primera parte de la carrera.

"Creo que ha ido bien con los dos pilotos, tanto la estrategia como la gestión de los neumáticos. Si nos faltó algo durante el fin de semana fue ayer, porque podíamos haber hecho algo más, mientras que hoy ha ido muy bien. Carlos ha hecho una carrera sólida, mientras que Charles ha hecho una buena remontada desde la octava posición", explicó Frederic Vasseur a los micrófonos de Sky al final de la carrera, subrayando por un lado su satisfacción por la carrera de hoy, mientras que por otro lamentaba no haber aprovechado más el potencial en la calificación.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Si había algo que podíamos hacer mejor era la clasificación. El domingo la degradación estaba bajo control, y estuvimos cerca de hacer la vuelta rápida, pero tenemos que mejorar la clasificación, estamos en una situación casi opuesta a la del año pasado. Sin duda tenemos que progresar el sábado, también desde Charles, porque cuando sales desde la octava plaza es más difícil que si sales desde la primera fila.

Sin embargo, igual de crucial fue salir por delante de George Russell, porque eso le dio a Leclerc algo de respiro, mientras que Norris se vio entonces obligado a adelantar a su compatriota. Ferrari era consciente de que el objetivo de Leclerc, también con un stint especialmente largo, sería gestionar la posición justo sobre el piloto de McLaren.

Fue también por esta razón que se decidió no obstaculizar el adelantamiento de Sainz dando una orden de equipo, a pesar de que, como Vasseur señaló con razón, había una diferencia tan clara en la vida de los neumáticos entre los dos pilotos de Red que la maniobra habría llegado rápidamente de todos modos. Sin embargo, Leclerc fue capaz de gestionar el stint al final tan bien que Norris detrás de él nunca fue realmente una amenaza real. Hubo algunos momentos en los que estuvo en torno a un segundo y medio de diferencia con el monegasco, pero las distintas fases de adelantamiento aumentaron la diferencia, dando a Leclerc la oportunidad de estirar y acumular ese pequeño tesoro que le permitió gestionar las últimas vueltas con más serenidad.

"Creo que la estrategia más rápida fue la de dos paradas. Decidimos cambiar la de Charles por posición en pista y para evitar el tráfico, pero la estrategia más efectiva seguía siendo la de dos paradas. Si nos ha faltado algo en comparación con Pérez ha sido en las primeras vueltas, cuando hemos tenido que ceder el paso a Norris para no entrar demasiado en el aire sucio. Pero creo que ha ido bien, la estrategia era la correcta", explicó Vasseur, explicando las razones del cambio de estrategia de Leclerc, antes de subrayar que la orden de equipo era una elección muy lógica y sencilla, ya que los adelantamientos habrían llegado de todos modos.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell Fotografía de: Simon Galloway / Motorsport Images

"No estaban en la misma estrategia, así que fue una decisión fácil. En ese momento había una clara diferencia de neumáticos, había probablemente un segundo y medio de diferencia de potencial, ni siquiera había realmente una lucha. También estaba claro para Charles que estaban en dos estrategias diferentes, por eso tomamos esa decisión. La estrategia de carrera era la mejor, aunque obviamente eso no significa que la de Charles no fuera una buena táctica.

Hasta este punto del campeonato del mundo, Ferrari no ha aportado grandes innovaciones técnicas, siguiendo un camino ya visto en años anteriores. Hasta ahora sólo se han visto cambios menores, como una cubierta revisada del brazo de suspensión, traída aquí mismo a Japón, a diferencia de Red Bull, que trajo un paquete más sustancial previsto antes del inicio de la temporada. Esta elección por parte de Red Bull se debe a la necesidad de comprender mejor y optimizar el coche, con actualizaciones que llegarán más adelante en la temporada, siendo realistas, en torno a la ronda de Imola.

"Por ahora estamos muy centrados en el coche que tenemos, con el fin de aprovechar al máximo el paquete que tenemos a nuestra disposición. De momento no estamos al nivel óptimo, tenemos que concentrarnos en la puesta a punto y en la gestión de los neumáticos, y más adelante en la temporada podremos introducir algunas actualizaciones", explicó Vasseur.