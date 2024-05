Ferrari lamenta salida del safety car en Miami; en Imola llegarán actualizaciones

Para Ferrari en Miami llegaron los podios, pero con una pizca de amargura. Los de Maranello, también teñidos de azul para la ocasión, batallaron con Max Verstappen, quedándose muy cerca del líder del Mundial. Pero no habían tenido en cuenta el gran paso adelante dado por McLaren gracias a la introducción de un paquete evolutivo muy importante que llevó a Lando Norris a ganar su primer Gran Premio en Fórmula 1.

Al término del Gran Premio de Miami, el director del equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, tomó los micrófonos de Sky Sport F1 como es habitual para comentar la carrera de la Scuderia.

El directivo se mostró satisfecho no tanto por el resultado -que podría haber sido más satisfactorio- como por el ritmo que mostraron los SF-24 a pesar de no haber montado todavía ninguna actualización importante esta temporada.

"Hemos estado luchando con McLaren desde el principio de la temporada. En Melbourne estuvieron cerca e incluso en las demás carreras siempre son bastante competitivos y reñidos. Sin embargo, quiero felicitar a Norris, que consiguió su primera victoria en Fórmula 1, y a McLaren. Todos nos hemos acercado a Lando para felicitarle en el paddock, estamos todos contentos por él".

"Por nuestra parte lo hicimos bastante bien. El ritmo estaba ahí, nos mantuvimos cerca de Max durante toda la carrera. Tuvimos un poco de mala suerte con el Safety Car, pero eso fue todo. El Safety está tan acostumbrado a ver a Max delante que salió delante de él. Pero así es como ha ido. Tenemos que volver a partir de las cosas positivas, como el ritmo de carrera, que fue bueno".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

En la salida, la frenada con la que Checo Pérez casi recorta a los Ferrari y a Max Verstappen habría condicionado la carrera para Ferrari. Vasseur así lo cree, teniendo en cuenta las dificultades para adelantar en carrera. El director del equipo, sin embargo, reiteró que estaba satisfecho sobre todo con el ritmo de carrera mostrado tanto por Leclerc como por Sainz.

"Sin duda, la salida de Pérez condicionó las cosas. No fue ideal. Si miramos la carrera, estuvo condicionada por las posiciones en la pista, porque era bastante difícil adelantar. Y Carlos perdió dos posiciones precisamente por ese ataque de Pérez. Así que desde luego no fue nada bueno ni para nosotros ni para Carlos".

"En general, sin embargo, hemos hecho una carrera muy buena. El ritmo de Carlos fue realmente impresionante y conseguimos recuperar hasta la cuarta posición con él. También tuvo mala suerte con el Safety Car, porque volvió a entrar una vuelta antes de que el coche de seguridad entrara en la pista. Pero eso ha sido todo, tenemos que quedarnos con lo positivo del fin de semana. A pesar de no haber tenido ninguna actualización, hemos tenido ritmo todos los días".

Ferrari introducirá las primeras actualizaciones significativas en Imola dentro de un par de semanas. El equipo espera reducir la diferencia con los de delante, pero Vasseur quiso señalar que el trabajo en la pista es lo que da más rendimiento al coche. Incluso más que las propias mejoras.

"Estoy seguro de que en Imola haremos una carrera mejor que ésta. Sabemos que todo el mundo ha traído muchas actualizaciones hasta ahora, pero aún así llegamos por delante de varios coches. Hemos llegado a un punto en el desarrollo del coche en el que si traes algo nuevo ganas décimas, no segundos. Hace años podía pasar, hoy no. McLaren trajo un enorme paquete de actualizaciones este fin de semana, pero no fue ni medio segundo más rápido que los demás.

"Sin duda, la diferencia con los de arriba será menor en Imola y podremos luchar por ganar, pero creo que hay una diferencia que varía de circuito a circuito y entre compuestos, más que la que dictan las actualizaciones. Sólo tenemos que ir a la pista y concentrarnos en nuestro trabajo, trabajando con las cosas que tenemos. Seguro que las novedades que llevaremos a Imola nos ayudarán, pero no todo dependerá de eso, sino de cómo trabajemos en pista", concluyó el director del equipo Ferrari.