Vasseur califica de "el mejor viernes del año para Ferrari" en Singapur

Se esperaba que fuera un fin de semana de sufrimiento para Ferrari en Singapur, en una pista que requiere una alta carga aerodinámica, pero el viernes en Marina Bay ofreció otra inversión de los valores esperados de la temporada 2023, con los rojos monopolizando las dos primeras posiciones en las dos sesiones de hoy.

Charles Leclerc marcó el ritmo en la sesión inaugural, y luego en la sesión vespertina cedió el liderato a su compañero de equipo Carlos Sainz, aunque por apenas un puñado de milésimas de segundo. Es cierto que en ritmo de carrera los SF-23 parecen tener tiempos más altos que la competencia, probablemente debido al desgaste de los neumáticos, pero no es menos cierto que nunca habían afrontado un GP tan bien esta temporada, como también señaló el director del equipo, Frederic Vasseur.

"En primer lugar, ha sido nuestro mejor viernes desde el inicio de la temporada. Es un poco inesperado en una pista como ésta, pero en general creo que hemos hecho un buen trabajo. La calificación, sin embargo, es mañana y será una cuestión de gestión y preparación de los neumáticos. Pero siempre es mejor empezar así que en medio del pelotón", dijo Vasseur a los micrófonos de Sky Sport F1.

Muchos señalan ya a Ferrari como los grandes favoritos en la lucha por la pole de mañana, pero de momento Vasseur prefiere mantener la cautela, aunque está claro que en un circuito urbano una buena clasificación puede ser de gran ayuda incluso de cara a la carrera.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Mañana volveremos a estar todos muy cerca, así que tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Tenemos margen de mejora, pero creo que eso es aplicable a todos. Sólo tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y en preparar los neumáticos para la vuelta en seco, que será crucial. Hasta ahora todo ha ido bien en términos de puesta a punto, tuvimos un buen viernes, con ambos pilotos teniendo buena velocidad. Hay un buen espíritu en el equipo y eso es positivo".

Por último, dribló un poco la pregunta cuando se le preguntó por las grandes dificultades mostradas hoy por los Red Bull, que sólo terminaron séptimo y octavo, pareciendo los parientes lejanos de los RB19 que han dominado a lo largo y ancho en este 2023, batiendo todo tipo de récords.

"Sinceramente, me centro en nosotros y me da igual lo que le pase a Red Bull. Tenemos suficiente trabajo que hacer con nuestro coche y nuestros pilotos sin pensar en los demás. Probablemente mañana reaccionen y encuentren el ritmo, pero es cierto que hoy han tenido un día difícil. Quizá cuando tienes un poco más de presión, también cometes algunos errores más. Pero tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, sin pensar en Mercedes, McLaren y demás. Eso no es asunto mío", concluyó.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 1 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 2 / 60 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 3 / 60 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El equipo McLaren en el muro de boxes 4 / 60 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 5 / 60 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El equipo McLaren en el muro de boxes 6 / 60 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 7 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 8 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 10 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 11 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 12 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 13 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 14 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 15 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 16 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 17 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 18 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 19 / 60 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 20 / 60 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, en boxes durante los entrenamientos 21 / 60 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 22 / 60 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 23 / 60 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 24 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 25 / 60 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 26 / 60 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, sale del garaje 27 / 60 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 28 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 29 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 30 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 31 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 32 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 33 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, en boxes durante los entrenamientos. 34 / 60 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 35 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 36 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 37 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 38 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 39 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 40 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 41 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 42 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 43 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23 44 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 45 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 46 / 60 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 47 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 48 / 60 Foto de: Glenn Dunbar Yuki Tsunoda, AlfaTauri AT04 49 / 60 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari 50 / 60 Foto de: Mark Sutton Carlos Sainz, Scuderia Ferrari 51 / 60 Foto de: Mark Sutton Lando Norris, McLaren MCL60, sale del garaje 52 / 60 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 53 / 60 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45 54 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 55 / 60 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Equipo Aston Martin F1 56 / 60 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 57 / 60 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Liam Lawson, AlfaTauri AT04 58 / 60 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 59 / 60 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 60 / 60 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images