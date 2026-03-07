Ferrari está muy cerca de los otros equipos punteros. Menos que Mercedes. Las Flechas de Plata han cumplido con las expectativas dominando la clasificación en Australia tras mostrar todo su potencial.

Pero lo que asusta a todos no es tanto lo que ya parecía obvio desde las pruebas en Baréin, sino la diferencia que han marcado con Red Bull, Ferrari y McLaren. Casi ocho décimas que dan miedo, porque hoy los W17 han corrido y luchado entre sí, como si 2014 se hubiera trasladado de golpe a la actualidad, simplemente sustituyendo los nombres de Lewis Hamilton y Nico Rosberg por los de George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Ferrari, por su parte, intentó hacerse con la primera posición concedida por el equipo de Brackley, es decir, la tercera, pero no lo consiguió por unas milésimas. Charles Leclerc fue superado por un sensacional Isack Hadjar, pero aun así saldrá desde la segunda fila. Un resultado que sin duda no puede satisfacer a Frédéric Vasseur.

El director del equipo Ferrari, al término de los entrenamientos oficiales de Melbourne, habló con Sky Sport F1 para comentar el resultado de los SF-26 de Leclerc y Hamilton.

"El primer día de clase ha sido caótico. La sesión ha sido difícil. Por nuestra parte, hemos cometido algunos errores, pero es una pena porque pensaba que había margen para conseguir el tercer puesto".

"Hoy Mercedes estaba en otro planeta y tendremos que dar un paso adelante para poder luchar con ellos. Pero hoy estaban realmente en otro planeta. Sinceramente, la sesión ha sido caótica para todos y mañana tendremos que estar a la altura. Y si vemos la cantidad de problemas que casi todos han tenido hoy, va a ser muy caótico".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

"Estamos muy lejos de nuestro potencial, pero tenemos una oportunidad de mejorar en la próxima clasificación. Pero ahora centrémonos en mañana. Tendremos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten".

Si Leclerc limitó parcialmente los daños, Hamilton no pasó de la séptima posición. El siete veces campeón del mundo estuvo, sin embargo, a un paso de los McLaren. Una cuestión de milésimas, pero que le obligará a salir desde la cuarta fila.

"Lewis tuvo dificultades para encontrar la temperatura adecuada de los neumáticos en la última vuelta de la Q3", explicó Vasseur. "Hacía mucho más frío que ayer y estaba realmente al límite entre dar una vuelta más de preparación o apretar desde el principio. Mucho tiene que ver con lo que haces en las primeras curvas, no solo en cuanto al chasis, sino también en cuanto a la energía. Los primeros intentos fueron buenos, pero luego fue mucho más difícil".

La clasificación ya ha terminado y es hora de pensar en la carrera de mañana. Ferrari tiene en la salida una de las posibles armas para recuperar varias posiciones, pero Vasseur cree que toda la carrera puede ser caótica.

"La salida será otro reto. Ahora, con el nuevo procedimiento, todos los monoplazas pueden salir bien, pero la ventana es muy estrecha para todos. Tendremos que hacer un buen trabajo para salir bien y recuperar varias posiciones. Pero centrémonos en nosotros mismos".