Vasseur responde a los rumores sobre Newey y Ferrari en la F1

El rumor más fuerte en el paddock de la Fórmula 1 es que Ferrari está cerca de atraer al diseñador Adrian Newey. Newey dejará su puesto en Red Bull Racing tras la presente temporada y la formación con sede en Maranello, en particular, ha sido vinculada a él. Ferrari ha guardado silencio sobre la posible llegada de Newey, pero en declaraciones aMotorsport.com y otros medios, el jefe del equipo, Frédéric Vasseur, insinuó que ha habido conversaciones. "Hablo con todo el mundo en el paddock, porque todos llevamos mucho conocimiento con nosotros", dijo el francés.

Hasta qué punto hay conversaciones sobre un traspaso de Newey a su equipo, Vasseur no quiso confirmar ni desmentir. "No quiero responder a eso, porque todo lo que digo es interpretado de forma diferente por cada uno", afirma el máximo dirigente, de 55 años. "La estabilidad del equipo es lo más importante. Ya lo he dicho antes, pero creo que vamos por buen camino en ese aspecto. Para mí, la estabilidad de todo el grupo es más importante que la estabilidad individual. Y cuando veo cómo está la situación ahora, estoy satisfecho".

Que Ferrari tiene las cosas en mejor forma queda claro por los resultados. La temporada pasada, el equipo luchaba por los puestos del podio muy por detrás de Red Bull Racing, esta temporada ya tienen dos victorias en su haber después de ocho carreras. La diferencia en el campeonato de constructores con Red Bull es mucho menor esta temporada. Tras el GP de Mónaco, la diferencia es de sólo 24 puntos. Sin embargo, Vasseur cree que aún queda mucho por hacer. "El objetivo es ser más competitivos a todos los niveles. Tenemos que subir el listón a nivel estratégico, durante las paradas en boxes, en el garaje, en nuestro desarrollo, en nuestra producción, en todas partes. Esa es la mentalidad que tenemos ahora".

Si eso ocurre, Vasseur cree que se pueden conseguir mejores resultados. "Esto no es ningunatontería. Yo -y el resto del equipo- también tenemos esta mentalidad. Entonces, los resultados llegarán de forma natural", concluye el francés.