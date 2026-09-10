Vasseur: "Mi trabajo es proteger al equipo. Les pedí a los pilotos que hicieran lo mismo"

Que entre Charles Leclerc y Hamilton Hamilton en Monza hubiera algo que aclarar, Frederic Vasseur no lo niega. El team principal de Ferrari habló con ambos después del Gran Premio de Italia, abordando lo ocurrido en la pista y algunas declaraciones realizadas durante el fin de semana. Lo que Vasseur rechaza, sin embargo, es la dimensión que ha adquirido el asunto, convertido en pocos días en la señal de una presunta tensión interna en el equipo.

“Tuvimos buenas reuniones con Lewis y Charles" – explicó Vasseur a Motorsport.com – "se aclararon las cosas entre ellos y les recordé algunos principios fundamentales de mi forma de gestionar el equipo. Y seguiré haciéndolo”. El punto en el que insiste el responsable de la Scuderia va más allá del episodio de Monza. Vasseur pide a sus pilotos que asuman una parte de la responsabilidad necesaria para proteger el trabajo del equipo, exactamente como sostiene que hace él cuando algo no funciona.

“Le recordé a Hamilton que cuando ganamos la carrera en Melbourne hace dos años, gracias a la estrategia, mandé a Ravin Jain al podio, porque era justo premiarlo. Cuando, en cambio, perdimos una carrera por culpa de la estrategia, salí ante las televisiones y di la cara. Mi trabajo es proteger a los cientos de personas del equipo y asumir responsabilidades. Es lo que también les pedí a los pilotos: si queremos obtener resultados, debemos proteger al equipo y que cada uno asuma sus propias responsabilidades”.

No es una petición de silencio. Vasseur no pretende que Leclerc y Hamilton renuncien a ser críticos, pero subraya cómo una frase pronunciada ante los medios puede adquirir un peso muy superior a las intenciones de quien la pronuncia. “No les estoy pidiendo que no sean abiertos o que no sean duros. Pero muy a menudo con nosotros están mucho más tranquilos de lo que luego están cuando van a hablar con la prensa. Hamilton me dijo: ‘Fred, el 80% de mi mensaje era positivo y ellos tomaron el 20% negativo’. Pero todos sabemos cómo funciona. Si dices que el equipo está haciendo un buen trabajo y luego añades un ‘pero’, esa será la parte que se convierta en el titular. Forma parte del juego”.

Es aquí donde Vasseur vincula el tema con la narrativa que, a su juicio, se ha desarrollado después de Monza. El casi contacto entre los dos Ferrari existió, Hamilton fue agresivo y Leclerc admitió posteriormente su propio error. Pero de un episodio de carrera se pasó rápidamente a cuestionar la gestión de los pilotos e incluso la estabilidad de la cúpula de la Scuderia.

“Charles, después de la discusión, dijo: ‘Fui demasiado agresivo’. Y para mí está bien así. Cuando Kimi estaba luchando con Russell acabó en la grava, al igual que Hamilton en la salida. En nuestro caso, sin embargo, de un episodio en pista pasamos muy rápidamente a hablar de una crisis en la gestión de los pilotos. Creo que las dos cosas deben mantenerse en su justa proporción”.

También sobre el tema de las “reglas de enfrentamiento”, Vasseur rechaza la idea de una Ferrari sin criterios en la gestión de sus pilotos. No existe un código capaz de prever cada centímetro de una batalla en pista, pero sí existen principios y responsabilidades precisas. “Decir que no existen ‘reglas de enfrentamiento’ no refleja la realidad. No se puede pretender que en los contratos figuren todos los posibles escenarios que se pueden encontrar en pista, porque inevitablemente todo se convertiría en un problema de interpretación. ‘Yo estaba ahí’, ‘no, estabas cinco centímetros más atrás’: no resuelves nada. Los principios están claros y los pilotos los conocen.”

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La filosofía sigue siendo la elegida por Ferrari: dos números uno y trato igualitario. Una jerarquía podrá establecerse eventualmente cuando la clasificación deje claro que uno de los dos ya no tendrá posibilidades concretas, no antes. “Los pilotos de Ferrari pueden contar con un trato igualitario, luego podría llegar un momento en el que tengamos que decidir, si uno de los dos queda fuera de la lucha. En ese caso será una decisión mía. Pero hasta ese momento el trato será igualitario”.

Vasseur pone el ejemplo de la temporada anterior, cuando Piastri llegó a Monza con más de 30 puntos de ventaja sobre Norris, y en carrera McLaren le pidió a Oscar que cediera la segunda posición a Lando. Si McLaren hubiera anticipado la decisión de apostar por un piloto, quién sabe cómo habría podido terminar el campeonato. “Imagina si McLaren hubiera decidido apostarlo todo por Piastri: quizá Verstappen, que acabó a tres puntos de Norris, habría podido ser campeón. Es lo que les dije a nuestros pilotos. Tomaremos una decisión cuando estemos más cerca del final, ¿por qué no? Pero hoy ni siquiera hay nada que discutir”.

Otra observación de Vasseur se refiere al juicio técnico sobre Ferrari. El ADUO 2 introducido por la Scuderia en Monza fue descrito en algunos casos como una actualización incapaz de producir los resultados esperados. Una conclusión que el team principal considera equivocada porque no tiene en cuenta el diferente peso de la potencia en los distintos circuitos.

“Sé que es difícil de captar en una primera lectura, pero quien tiene un poco de conocimientos técnicos sabe bien de lo que hablo. Pongo un ejemplo: en una pista como Zandvoort, una brecha de X caballos puede suponer una pérdida de tres décimas. Si mejoramos el rendimiento de ese motor hasta reducir la brecha de potencia en un tercio, vamos a un circuito como Monza y veremos que el tiempo por vuelta respecto a los rivales, en lugar de mejorar… empeora. No significa que el ADUO no esté funcionando. Incluso dando un paso adelante de varios caballos, en Monza puedes estar igualmente más lejos de la referencia que en Zandvoort”.

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Detrás de los números hay sobre todo una cuestión que Vasseur considera importante: el respeto por el trabajo realizado en Maranello. “Cuando leo que ‘el ADUO no funciona’, me parece irrespetuoso hacia los chicos que trabajan en el motor porque no refleja la realidad”. El francés sabe que estar al frente de Ferrari significa convivir con una lupa que nunca se apaga. Las indiscreciones sobre su futuro han vuelto cíclicamente, tal como ya ocurrió el año pasado, cuando los rumores de una posible salida circulaban mientras la renovación de su contrato ya estaba definida.

“Hay alguien que dice que me despedirán este fin de semana o que me habrían despedido anoche. Hemos ganado dos carreras y podemos ganar otras, y tenemos las ideas claras sobre cómo dar más pasos adelante, y concentro mis energías en esto. Estar bajo presión forma parte de mi trabajo. No es algo en lo que quiera dispersar energías.”.

Cuando se le preguntó a Vasseur si a veces se siente ‘solo’ en su posición, lo negó firmemente. “Dicho que no me corresponde a mí subrayar si tengo o no el apoyo de la Presidencia, el canal de comunicación está constantemente abierto de forma constructiva. Además, en casi todos los fines de semana de carrera hemos tenido con nosotros una representación de la cúpula de Maranello, desde John Elkann hasta Benedetto Vigna, así como Piero Ferrari. Creo que es realmente una buena señal para quienes trabajan en el equipo, en la pista y en Maranello”.

La presión, en cualquier caso, permanece. Y Vasseur no parece tener ninguna intención de intentar esquivarla. Forma parte del papel, sobre todo cuando ese papel es dirigir Ferrari. Lo que pide es que una crítica siga siendo una crítica y un episodio de carrera siga siendo un episodio de carrera, sin transformarse cada vez en el síntoma de una crisis más grande.