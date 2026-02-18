Vasseur: "Los verdaderos valores en la pista los veremos dentro de mucho tiempo"

Ferrari sigue acumulando kilómetros también en el primer día de la última prueba de pretemporada en Baréin. Las prestaciones, al menos por hoy, no han revelado nada en cuanto a los valores en pista. Todos están ocupados continuando con el desarrollo de sus respectivos monoplazas, pero la facilidad con la que Charles Leclerc ha firmado el tercer mejor tiempo del día (el mejor de la mañana) debe dar ánimos al equipo italiano.

Al final del primer día en pista, el director del equipo de la Scuderia, Frédéric Vasseur, habló con Sky Sport F1 para hacer balance de lo visto hoy dentro y fuera de la pista, porque también las cuestiones político-deportivas tienen y tendrán un peso específico enorme para el resto de la temporada.

Vasseur, ¿satisfecho con este primer día de la segunda jornada de pruebas en Baréin?

"¿Satisfecho? Sí y no. No hay que estar satisfechos, sino concentrados en nosotros mismos. Hasta ahora hemos realizado siete días de pruebas y han ido bastante bien, salvo por un pequeño problema que hemos tenido hoy. Estamos concentrados en los procesos, en mejorar el coche para adaptarlo a la nueva normativa y también nos estamos concentrando en nosotros mismos porque la normativa es nueva y bastante difícil de digerir. Pero hasta ahora todo va bien".

¿Satisfechos con el resultado de la Comisión de F1?

"Ha sido una buena reunión. Siempre es importante debatir todos juntos para buscar soluciones. Ahora tenemos prisa, porque la primera carrera es dentro de 10 días. Tendremos que enviar todo a Australia y los plazos son muy ajustados, incluso para tomar decisiones. No habrá mucho tiempo para cambiar, pero eso es así para todos. Tendremos que tomar esta decisión y dar un paso adelante. Creo que esta puede ser una temporada realmente buena, pero tendremos que tomar una decisión lo antes posible".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Mañana Hamilton conducirá todo el día. ¿Tiene mejores sensaciones que el año pasado?

"Es difícil de decir. El año pasado lo teníamos todo bajo control, incluso en lo que respecta al rendimiento de los demás y las cargas de combustible. Ahora todo es muy difícil de entender y resulta mucho más complicado saber si Mercedes tiene más rendimiento en la recámara. Pero lo mismo ocurre con los demás".

¿Cree que se necesitan 4-5 carreras para comprender mejor este reglamento?

"Para comprender el reglamento, sí. Para comprender los verdaderos valores en la pista, aún más, porque el ritmo de desarrollo será muy alto. Entre Barcelona y Baréin 1, muchos han aportado diversas actualizaciones, y lo mismo ha ocurrido entre Baréin 1 y 2. Creo que luego todos aportarán novedades en Melbourne. Todos los equipos traerán novedades con mucha frecuencia. Por eso, creo que la situación que encontraremos al comienzo del Mundial no será la misma que al final del campeonato. Y creo que esto es bueno para quienes siguen la F1. De todos modos, prefiero estar delante. En cualquier caso, debemos seguir empujando como lo estamos haciendo hoy. Queda un largo camino por recorrer antes de llegar a Abu Dabi".

¿Te gustaría tener 12 sprints en la temporada?

"Me gusta el formato Sprint. Me gusta pensar que cada día hay al menos una sesión decisiva y dos carreras. Soy competitivo. Me gustan más las competiciones que los entrenamientos libres, pero creo que también tendremos que elegir los circuitos adecuados. Porque no creo que todos sean buenos para albergar este tipo de formato".