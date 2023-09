Vasseur: "Red Bull no estará de capa caída cada fin de semana".

La larga y fructífera carrera de Frédéric Vasseur en el deporte motor se ha visto coronada por una nueva historia de éxito, con la primera victoria de la Scuderia Ferrari bajo su mando en el GP de Singapur 2023 de F1. Carlos Sainz se anotó la victoria después de tres días y 62 vueltas de dominio por parte del español.

Cuestionado por Canal+ sobre lo que representa esta primera victoria bajo su mando, Vasseur declaró: "No es un logro, por supuesto, porque es una etapa. Tuvimos un comienzo difícil. Monza era la primera etapa, así que lo esperábamos un poco, pero esta vez no lo esperábamos en absoluto. Creo que Carlos ha hecho un gran trabajo todo el fin de semana, ha sido muy inteligente durante toda la carrera, ha gestionado muy bien la situación y estoy más que encantado por él".

¿Se sintió estresado por el tenso final de carrera, especialmente cuando los Mercedes volvieron con mejores neumáticos? "Muy extrañamente, no estaba estresado. Realmente tuve la impresión de que Carlos tenía el control desde el principio y que quería mantener a Norris en DRS para que no le adelantaran. Y lo ha conseguido muy, muy bien. Creo que también teníamos margen para ir un poco más rápido, pero eso no le interesaba. Y durante toda la carrera lo estuvo gestionando, y lo hizo de maravilla".

"Teníamos un plan muy claro y funcionó a la perfección desde el principio, empezando por Charles [Leclerc], que salió con neumáticos blandos y estaba segundo [al inicio de la carrera]. Lo único que nos molestó un poco fue el Safety Car, cuando perdimos el segundo puesto de Charles en boxes. Pero por lo demás, todo ha ido según lo previsto y sabíamos que no debíamos apretar más de la cuenta, por extraño que parezca, porque lo más importante era mantener a todo el mundo agrupado detrás de nosotros. Fueron muy prudentes, muy diligentes, sin intentar abrir hueco, sin demostrar que iban más rápido que los demás. Lo que necesitábamos era ganar.

En un contexto en el que, hace unas semanas, Ferrari fue duramente criticado, Vasseur está orgulloso de sus tropas, que se mantuvieron firmes para aprovechar la primera oportunidad de ganar: "[Orgulloso] de mis chicos, porque se nos criticó un poco. En momentos así, creo que reaccionamos bien. Después de Yedda, fue un fin de semana duro para nosotros, pero reaccionamos muy bien, nos mantuvimos firmes, siempre dimos pequeños pasos hacia delante y eso fue todo. Hoy era aún más importante para nosotros porque no era el circuito en el que debíamos sentirnos más cómodos".

Al subir al podio para recibir el trofeo de constructores y descorchar el champán, ¿pensó en lo lejos que había llegado en su carrera para lograr este primer éxito con la Scuderia en la F1? "Sí y no, no pensé en eso cuando estaba en el podio. No lo creo, porque siempre he disfrutado. He disfrutado, mucho más que mucha gente en el paddock y fuera de él, así que no puedo decir que sean sacrificios. Pueden ser sacrificios para mi familia, pero no para mí".

"Son momentos súper apreciables, porque soy consciente de que no voy a estar en el podio todos los días -lo estamos viendo este año-, pero ahí está, creo que es un paso. Aún nos queda trabajo por hacer, porque no creo que Red Bull vaya a estar todos los fines de semana en el podio. A partir de la semana que viene, tenemos que volver a atacar con el cuchillo entre los dientes".

