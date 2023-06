Verstappen: 'Queremos ganar en Austria para honrar a Mateschitz'

Después del Gran Premio de Canadá, la Fórmula 1 volverá a la pista en el Gran Premio de Austria, en el circuito de casa de Red Bull. Exactamente igual que el año pasado, será un fin de semana de carreras al sprint, por lo que habrá un cambio en la forma de plantear el trabajo del fin de semana, y será necesario llegar con una buena puesta a punto con la que afrontar la primera sesión de entrenamientos libres.

El año pasado, las carreras más difíciles desde el punto de vista del rendimiento para el equipo de Milton Keynes fueron aquellas en las que estuvo presente el formato sprint, como Austria y Brasil. Esta temporada, la única carrera disputada hasta el momento con este formato fue Azerbaiyán, donde Charles Leclerc logró hacerse con la única pole position que no ha estado en manos de Red Bull de 2023. No obstante, el equipo anglo-austriaco se impuso tanto en el sprint como en la carrera dominical, sin especiales dificultades con Sergio Pérez.

Sobre el potencial para este fin de semana, Max Verstappen no ocultó que el objetivo es claramente ampliar la racha positiva de ocho victorias lograda hasta ahora, aunque prefirió no comentar si el RB19 podría terminar con una ventaja mayor que la vista en Canadá: "Sinceramente, no lo sé. Es un fin de semana al sprint, así que muchas cosas pueden salir mal. Veremos qué pasa, podemos hablar de ello ahora, pero la respuesta más sencilla es que veremos qué pasa el domingo".

Para Red Bull será una cita especial, ya que se cumplen unos ocho meses desde que Dietrich Mateschitz, que ha invertido grandes cantidades de dinero para que el trazado de Spielberg volviera al calendario de la temporada de Fórmula 1 realizando todas las mejoras necesarias, hasta el punto de que ahora cuenta con unas instalaciones de última generación.

Max Verstappen celebra con Dietrich Mateschitz, consejero delegado y fundador de Red Bull. Foto: Manuel Goria / Motorsport Images

"Hace varios Grandes Premios que Dietrich ya no está con nosotros, es algo que desgraciadamente tenemos que afrontar. También corremos para rendir homenaje a su nombre, para que se sienta orgulloso y mantener vivo su legado. Viniendo aquí, en su Gran Premio de casa, queremos ganar".

Entre los temas abordados el jueves, uno se refería al futuro, más concretamente a las Unidades de Potencia de 2026. Según unas recientes declaraciones del CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, el nuevo reglamento de 2026 devolverá ese sonido perdido con la introducción de los actuales V6 turbo híbridos. Los pilotos han acogido con satisfacción esta noticia, pero Max Verstappen duda que se puedan tomar medidas para volver a los niveles del pasado, cuando el sonido de los coches se podía escuchar a cientos de metros de distancia.

"Me pregunto, por supuesto, cuánto se puede hacer, pero seguro que en aquellos tiempos, si entrabas en el paddock y había una sesión de entrenamientos libres, desde la distancia pensabas: 'vaya, esto es increíble'. Incluso si las velocidades eran más lentas que ahora. El sonido influye mucho en el atractivo de la F1. Yo estaría encantado con eso".