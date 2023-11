Verstappen sobre ayudar a Pérez: "No puede depender de mí"

La rueda de prensa de parte de la parrilla de la Fórmula 1 tuvo lugar el jueves en vísperas del Gran Premio de São Paulo, que se disputará el domingo. El fin de semana, en el que también se disputará la última carrera sprint de 2023, pone en juego la lucha por dos subcampeonatos, el de pilotos y el de constructores donde Sergio Pérez lucha ante Lewis Hamilton en el caso del individual.

En ambos escenarios, Mercedes está implicada. En la "batalla" entre equipos, Ferrari intenta aprovechar la inconsistencia del dúo de Brackley para hacerse con la segunda plaza, ya que la diferencia entre ambos es de sólo 22 puntos.

En la carrera de pilotos, Lewis Hamilton lucha con el mexicano Sergio Pérez. La diferencia entre ambos es de sólo 20 puntos (240 para el piloto de Red Bull y 220 para el británico).

Y fue precisamente en la lucha por el subcampeonato de 2022 donde se evidenció el 'pique' entre el actual tricampeón del mundo, Max Verstappen, y Checo Pérez. En la recta final de la carrera, se le pidió al holandés que cediera la posición a su compañero de equipo, que respondió diciendo efusivamente por radio: "No me pidas que vuelva a hacerlo, ya he dado mis razones para no hacerlo."

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 lucha con Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, al inicio de la carrera.

Cuando se le preguntó por el tenso momento, Verstappen dijo durante la conferencia de prensa Sao Paulo que el mexicano debería ser capaz de derrotar al de Mercedes.

"Creo que al final del día no debería depender de mí el que consiga los puntos, pero confío en que Checo pueda mantenerse delante, porque creo que de media tenemos el coche más rápido", expresó el holandés al ser cuestionado por llegar en una situación similar a la de la temporada anterior.

"Creo que el año pasado tampoco se habló mucho de ello antes de entrar en el fin de semana de carreras. Pero sí, esperemos no llegar a eso, a esta situación. Creo que es mejor para todos", finalizó.