El Circuito Internacional de Shanghai, escenario del primer fin de semana al sprint de la temporada, ofreció el viernes el espectáculo esperado. Tras sólo una hora de entrenamientos, los pilotos se lanzaron de lleno a la clasificación sprint.

Para añadir más espectáculo, los dioses del tiempo también hicieron de las suyas. Al final de la SQ2, la lluvia comenzó a caer sobre el circuito que la Fórmula 1 vuelve a visitar por primera vez desde 2019, convirtiendo el tercer segmento de clasificación en un auténtico espectáculo.

Max Verstappen era considerado de antemano el favorito declarado para la pole al sprint, pero encontró su nombre al final en la cuarta posición. El holandés patinó fuera de la pista en sus dos primeros intentos con intermedios, invalidando esas vueltas. En el último intento, Verstappen sí coloreó dentro de las líneas, aunque esa vuelta no le llevó a la pole.

"Estaba increíblemente resbaladizo. Me costó mucho conseguir temperatura en los neumáticos. Como resultado, en realidad ya era difícil mantener el coche en la pista y no coincidió correctamente por un momento", reflexionó Verstappen en el paddock inmediatamente después de la carrera. "Parecía que estaba conduciendo sobre hielo. Por eso, también merecemos estar donde estamos ahora. En condiciones de mojado simplemente no me funcionó el coche, aunque creo que somos buenos en seco. En cualquier caso, estoy contento".

Una ventaja añadida es que, a pesar de una carrera muy espectacular, se trata "sólo" de la clasificación sprint. La carrera al sprint seguirá el sábado por la mañana, antes de que todo esté abierto para la clasificación propiamente dicha, con otra oportunidad para ajustar la puesta a punto. "No es lo ideal tener que empezar esa carrera sprint desde el lado sucio de la parrilla. Entre el lado izquierdo y el derecho de la parrilla hay bastante diferencia de agarre ahora debido al tratamiento que le han dado al asfalto", señala el campeón del mundo sobre asfalto. "Todavía tenemos que intentar hacer la mejor salida posible y luego será un stint bastante largo con un solo juego de neumáticos, pero bueno, eso puede volver a hacerlo interesante".