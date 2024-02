Verstappen no quiere involucrarse en el caso Horner: "no me afecta"

El día de los medios de comunicación para la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Bahréin se centró en la investigación de Red Bull sobre la acusación de mala conducta del jefe del equipo Christian Horner. Con el resultado previsto para más tarde del miércoles (28), Max Verstappen habló por primera vez, diciendo que no estaba afectado por el caso.

A principios de febrero salió a la luz la información de que Horner había sido acusado de comportamiento inapropiado por una empleada del equipo Red Bull. La marca de bebidas energéticas confirmó la apertura de una investigación independiente, pero no reveló qué había hecho exactamente el británico.

Desde entonces, Horner está al frente de Red Bull, tras haber participado en la pretemporada. Llega a Bahrein este miércoles para la primera carrera del año esperando que los resultados de la investigación se anuncien en cualquier momento.

En la rueda de prensa del miércoles, Verstappen habló por primera vez sobre el asunto Horner y su impacto en el día a día en Red Bull.

"No me afecta. Estoy muy centrado en el rendimiento del coche y en el mío propio", dijo el tricampeón. "No es mi caso y no quiero involucrarme en ello. Como equipo, creemos en el proceso y tenemos que ser conscientes. No hay necesidad de gritar a los cuatro vientos, tenemos que ser pacientes".

"Espero que esto se resuelva rápidamente. La filosofía es que tenemos que trabajar juntos para tener éxito, y esperamos obtener ese resultado rápidamente. Tengo fe en el proceso. Y aparte de eso, a la hora de rendir, es muy importante que todos estemos juntos".