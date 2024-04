Max Verstappen podría triunfar este año por tercera temporada consecutiva en el emblemático circuito de Suzuka. Como en los dos últimos años, el holandés se ha hecho con la pole position en Japón, para la que ya partía como favorito durante los entrenamientos libres.

Verstappen encabezó la tabla de tiempos tras la última sesión de entrenamientos, aunque cabe mencionar que las tandas largas de Ferrari y Mercedes parecían fuertes. El sábado por la tarde, sin embargo, en la tierra del proveedor de motores Honda, todo se centró en la velocidad a una vuelta.

Verstappen empezó la clasificación de forma brillante. Su primera vuelta rápida le puso cuatro décimas por delante de toda la competencia, con el RB20 mostrándose firme en las muchas curvas rápidas. Resultó ser más que suficiente para el mejor tiempo de la Q1, con Verstappen capaz de saltarse la tanda de cierre como su compañero de equipo Sergio Pérez y Fernando Alonso. En la segunda parte, el campeón del mundo volvió lógicamente al asfalto. El de Limburgo volvió a estrenarse como el más rápido, aunque hay que decir que Pérez estuvo más cerca esta vez. Como en el primer tramo, Verstappen se saltó la segunda tanda, pero los siete primeros (tras la primera tanda) lo hicieron todos para ahorrar neumáticos.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Lógicamente, con la vista puesta en la carrera -para la que Pirelli ha indicado que los blandos son bastante útiles este año-, pero también para tener dos juegos nuevos para la Q3. Con el primer juego de éstos, Verstappen se adelantó en la pole. Puso el listón en 1.28.240, terminando las primeras tandas como el más rápido. En los últimos compases de la Q3, Pérez aún estuvo muy cerca, aunque Verstappen logró recortar un poco su propio tiempo para asegurarse la pole número 36 de la F1.

"No ha estado mal. La vuelta en sí podría haber sido un poco mejor, pero sigue siendo la pole y un doblete para el equipo", dijo Verstappen inmediatamente después por radio.

"Al final estuvo bastante cerca", complementó Verstappen más tarde en conversación con el ex piloto de F1 Jean Alesi, refiriéndose a la diferencia de apenas 66 milésimas de segundo con Pérez. El tricampeón del mundo dijo que su vuelta de pole no fue perfecta. "Los neumáticos son sensibles en este circuito, con un asfalto agresivo. Así que cuando quieres ir al límite, no siempre sale bien".

"No obstante, lo más importante es estar en la pole position. Obviamente quieres que cada vuelta sea perfecta, pero no siempre es así en un circuito como éste. Pero en general ha sido un buen día, con una buena posición de salida para mañana. Mañana es obviamente lo que cuenta", Verstappen miró hacia la carrera. "Es genial estar en P1 y P2 como equipo. Ojalá podamos seguir así mañana".